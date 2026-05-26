Колишній глава МЗС Кулеба “засвітив” брендову сорочку у відео про загрози для Києва: вартість здивувала

Український інформаційний простір вибухає новинами, думками, прогнозами щодо посилення російських ударів по столиці України, про які заявили в МЗС РФ. Киян попереджають, що руйнування можуть бути масштабними, ночі — тривожними та безсонними. Радять не ігнорувати тривоги, спускатися в метро чи шукати надійні укриття, хто цього раніше не робив.

Прокоментував ситуацію і колишній глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він записав відео, в якому порадив тим, хто не витримує — взяти паузу і виїхати з міста.

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за оновленням гардероба політиків, депутатів та посадовців усіх рівнів, медійних осіб розповіла про вартість сорочки, у якій Кулеба з’явився на відео.

“Колишній глава МЗС Дмитро Кулеба записав відео у новій сорочці яскраво-жовтогарячого кольору — як форма американських в'язнів. Бренд — Polo Ralph Lauren. Вартість — 129 євро. До речі, довгоочікуване весілля має відбутися вже сьогодні, а Кулеба вже знаки подає”, — написала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко розповів, на який результат насправді розраховує Росія, поширюючи заяви про системні обстріли Києва. За його словами, ворог проводить когнітивну операцію, яку супроводжує ракетами та терором цивільних. Обстріли й терор влітку вони планували заздалегідь, але зараз намагаються удавати та масштабувати власні можливості інформаційно, зазначив він.

Поширюючи такі заяви, ворог дуже хоче, щоб міжнародні дипломати злякалися, як у 2022 році, однак, за словами Коваленка, їх уже не бояться.