Київ і Будапешт анонсували проведення консультацій: названо несподівану тему

Україна та новий уряд Угорщини домовилися про запуск оновленого етапу двостороннього діалогу та початок експертних консультацій, присвячених питанням дотримання прав угорської національної меншини. Сторони погодилися перейти до практичної взаємодії без затримок, зробивши акцент на відновленні довіри між Києвом і Будапештом.

Перший раунд переговорів заплановано провести вже у вівторок, 19 травня, у форматі онлайн-зустрічі. Важливою особливістю стане те, що до обговорення долучаться безпосередні представники угорської громади Закарпаття, які зможуть висловити власну позицію та потреби.

Про досягнуті домовленості повідомили очільники зовнішньополітичних відомств двох країн за результатами телефонної розмови. З українського боку виступив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який підтвердив відкритість Києва до конструктивної співпраці з новим складом угорського уряду, сформованим після нещодавніх політичних змін у Будапешті.

Українська сторона наголосила, що готова обговорювати весь спектр питань двостороннього порядку денного, включно з темою національних меншин. У Києві підкреслюють, що метою діалогу є формування стабільних і передбачуваних відносин, заснованих на взаємній повазі та добросусідстві.

В Угорщині, своєю чергою, зазначили, що переговорні команди вже сформовані, а процес стартує без додаткових зволікань. Очікується, що експерти з обох сторін зосередяться на виробленні практичних механізмів, які дозволять ефективно врегулювати спірні питання та забезпечити довгострокові гарантії для угорської громади в Україні.

