Вже сьогодні: у Раді анонсували гучне рішення Зеленського

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що вже найближчої п’ятниці, 5 грудня, планується оголошення нового керівника Офісу Президента України. Інформація про дату призначення з’явилася після того, як тривалі консультації з кандидатами завершилися співбесідами, проведеними особисто президентом Володимиром Зеленським.

Серед осіб, які розглядаються на посаду, Железняк називає Свириденка, Федорова, Шмигаля та Буданова. Під час зустрічей Зеленський обговорював з кандидатами формат роботи Офісу Президента та його взаємодію з іншими державними органами для забезпечення ефективного управління державними процесами. Крім того, президент наголошував на необхідності високого рівня управлінських навичок, дипломатичної компетентності та професійної відповідальності. Під час спільної пресконференції з французьким лідером Еммануелем Макроном він підкреслив: "Безумовно, у нас є дуже достойні люди".

28 листопада детективи НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака, у ході яких було вилучено мобільні телефони та ноутбуки, які зараз аналізуються слідством. Сам Єрмак наголосив, що не перешкоджав слідчим діям. Того ж дня він подав у відставку з посади керівника Офісу Президента, яку обіймав із 2020 року. Президент підписав указ про його звільнення.

Попри відставку, Єрмак продовжує виконувати функції у низці державних структур, включно з питаннями національної безпеки. Він залишається членом Ради національної безпеки та оборони, а також бере участь у діяльності військових та державних рад і штабів, що забезпечують стратегічне управління державними справами.

