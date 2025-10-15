Україна за крок до того, щоб втратити підтримку Трампа: озвучено великий ризик

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив про потребу повторного розслідування обставин свого імпічменту, який стосувався звинувачень у тиску на президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Хоча наразі безпосередньої загрози для Києва немає, експерти не виключають можливих ризиків у майбутньому, розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: 24 Канал

Він зазначив, що нова риторика Трампа здебільшого спрямована проти його опонентів у США, і стосується внутрішньополітичної боротьби, яка триває вже не перший рік.

"Україна тоді була лише фоном для скандалу, формальним приводом для звинувачень проти Трампа. Тому прямої загрози для нашої країни на цей момент немає", — підкреслив експерт.

Однак він застеріг, що Київ не застрахований від спроб втягування у новий виток політичного протистояння в США.

На його думку, Україні слід зберігати чіткий нейтралітет, не стаючи на бік жодної зі сторін — ані Трампа, ані його критиків з демократичного табору.

"Ми не повинні грати роль учасника цього конфлікту. Будь-яка демонстрація симпатій може бути використана проти нас, і це загрожує негативними наслідками, особливо на тлі триваючої війни з Росією", — пояснив Фесенко.

Він також звернув увагу на емоційність Трампа: якщо той вирішить, що Україна не підтримує його інтересів, це може викликати додаткову напруженість, зокрема у питаннях подальшої військової допомоги.

Хоча теоретично Трамп міг би використати тему зброї як інструмент тиску, Фесенко вважає, що на практиці цього не станеться — реальних підстав для блокування військової підтримки з боку США наразі немає.

Як вже писали "Коментарі", Російська Федерація, яка виступає агресором у війні проти України, вкотре демонструє відсутність реального наміру йти на компроміси чи вести чесні перемовини щодо завершення збройного конфлікту. На це вказує останній звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).