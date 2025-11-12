Скандал в енергетиці: якої фатальної помилки припустилася Банкова

Рубрики
Кравцев Сергей
Реагуючи на операцію "Мідас" Банкова пішла за сценарієм "тягнути до останнього" і це помилка, яка буде довго ще доганяти. Таку думку вислови політолог Вадим Денисенко.
Офіс президента. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, що за ці роки ми вже зрозуміли: головна комунікаційна стратегія Банкової зводиться до вирішення проблеми через створення іншої проблеми, але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягування часу з відставками буде мати довготривалі негативні наслідки.
Він продовжує, з великою долею імовірності можемо говорити про те, що ця історія буде обовʼязково піднята на міжнародний рівень. Не виключено, що подальші дії, у тому числі і кадрові, Банкова спробує погодити з міжнародними партнерами. І саме міжнародні партнери зможуть допомогти або не допомогти знизити градус інформаційної напруги.
Підсумовуючи Вадим Денисенко наголосив, що ця історія почала жити власним життям. І на кожному новому "повороті" ми матимемо нові точки біфуркації.
