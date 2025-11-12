Скандал в енергетиці: якої фатальної помилки припустилася Банкова

Реагуючи на операцію "Мідас" Банкова пішла за сценарієм "тягнути до останнього" і це помилка, яка буде довго ще доганяти. Таку думку вислови політолог Вадим Денисенко.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що за ці роки ми вже зрозуміли: головна комунікаційна стратегія Банкової зводиться до вирішення проблеми через створення іншої проблеми, але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягування часу з відставками буде мати довготривалі негативні наслідки.

"Головний наслідок всієї цієї історії полягає в тому, що в масовій свідомості зʼявилися два антигероя Міндіч та Галущенко, які персонально винні у тому, що у нас немає світла. Іншими словами цей скандал вийшов за межі корупції і навіть заробляння на війні", – зазначив політолог.

Він продовжує, з великою долею імовірності можемо говорити про те, що ця історія буде обовʼязково піднята на міжнародний рівень. Не виключено, що подальші дії, у тому числі і кадрові, Банкова спробує погодити з міжнародними партнерами. І саме міжнародні партнери зможуть допомогти або не допомогти знизити градус інформаційної напруги.

"Головне завдання Банкової добитися того, щоб уряд не пішов у відставку. Головне бажання опозиції – на хвилі обурення відправити уряд у відставку. Зараз важко спрогнозувати чим це закінчиться, але вирішальне слово матимуть три фактори: вдалі чи не вдалі (з точки зору блекаутів) атаки росіян; рішення міжнародних партнерів допомогти чи не допомогти призупинити інформаційні кампанії всередині країни; вдалі чи невдалі спроби Банкової створити нові інформаційні приводи, щоб перебити тему Мідаса", – зауважив експерт.

Підсумовуючи Вадим Денисенко наголосив, що ця історія почала жити власним життям. І на кожному новому "повороті" ми матимемо нові точки біфуркації.

