Визит Зеленского в США стоил до 7 млн долл.: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия продолжает распространять фейковую информацию о властях Украины с целью дискредитации и расшатывания ситуации в стране.
Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, что "визит Зеленского в США 28 февраля стоил Украине от 4 до 7 млн долл.", не соответствует действительности.
Отмечается, что такое видео со ссылкой на профессора гостиничного менеджмента Университета Южной Юты Говарда Ху и материал в Bloomberg и The Wall Street Journal распространяют пропагандисты РФ.
Также, по данным аналитиков, для создания этого фейка роспропаганда использовала фото Говарда Ху с официального сайта университета, в котором он работает, и фотографию из рекламного буклета этого учебного заведения.
К тому же испанские фактчекеры из издания Maldita установили, что WSJ не публиковала материалов об "оплате Украиной визита и пребывании своей делегации в США".
Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", уже торжествуют — удается выйти из международной изоляции. Российская пропаганда распространяет информацию о наращивании совместного кинопроизводства с некоторыми иностранными государствами.
В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это преподносится как победа над отменой русской культуры в мире, к тому же это позволит России тиражировать свою пропаганду в других странах.
Новости