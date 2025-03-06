Визит Зеленского в США стоил до 7 млн долл.: что известно

Россия продолжает распространять фейковую информацию о властях Украины с целью дискредитации и расшатывания ситуации в стране.

Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, что "визит Зеленского в США 28 февраля стоил Украине от 4 до 7 млн долл.", не соответствует действительности.

Отмечается, что такое видео со ссылкой на профессора гостиничного менеджмента Университета Южной Юты Говарда Ху и материал в Bloomberg и The Wall Street Journal распространяют пропагандисты РФ.

“На самом деле таких данных нет ни на официальном сайте Bloomberg, ни в аккаунтах издания в соцсетях. Россияне смонтировали видеоролик из разных фотофрагментов, которые можно найти в открытом доступе в интернете, отмечают расследователи "Укринформ", говорится в сообщении Центра.

Также, по данным аналитиков, для создания этого фейка роспропаганда использовала фото Говарда Ху с официального сайта университета, в котором он работает, и фотографию из рекламного буклета этого учебного заведения.

К тому же испанские фактчекеры из издания Maldita установили, что WSJ не публиковала материалов об "оплате Украиной визита и пребывании своей делегации в США".

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", уже торжествуют — удается выйти из международной изоляции. Российская пропаганда распространяет информацию о наращивании совместного кинопроизводства с некоторыми иностранными государствами.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что это преподносится как победа над отменой русской культуры в мире, к тому же это позволит России тиражировать свою пропаганду в других странах.



