В Раде уже не скрывают проблем: "хороших новостей для украинцев нет"

В Украине из-за жары вернулись к графикам отключения света. Однако ситуация будет ухудшаться.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что зимой ситуация будет еще хуже. Ведь, по его словам, ничего не сделано для полномасштабного восстановления критической инфраструктуры. По его мнению, Украина снова придет в режим отключения электроэнергии и зимой ситуация будет еще хуже.

"Поэтому, к сожалению, у меня нет для вас хороших новостей. Правительство очень мало сделало для того, чтобы восстановить эти объекты критической инфраструктуры. Да, есть объективная реальность, нет там свободных больших финансовых ресурсов, а также нет ни ума, ни желания этим заниматься. Потому что Миндича нет, а тема его живет — жаль тратить деньги на объекты укрытия критической инфраструктуры. Не запущены дополнительные координационные системы, не запущена диверсифицированная система энергообеспечения городов", – отметил политик.

По его словам, летом во время жары снова будем сталкиваться с отключением света. К тому же, отметил он, летом работают кондиционеры, в большем объеме работают холодогенераторы, где хранятся продукты питания.

"Если они выключатся, или их не будет хватать, или они будут работать на генераторах, то в первом варианте — это испорченные продукты. В другом варианте — это удорожание товаров и услуг на каждой полке магазина. Можем просто посмотреть, сколько стоит топливо — по сравнению с зимой оно значительно подорожало. А стоимость будет перекладываться на потребителей", - объяснил народный депутат.

По его словам, графики отключений будут распространяться на все области.

"Не выдерживает система нагрузки. Многое работает, как говорится, на скрутках. И когда она не выдерживает, она начинает гореть. Последствия, вы знаете – сгоревшие трансформаторы – отключены целые кварталы и тому подобное", — пояснил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что целями массированного обстрела в ночь на 2 июля могут быть объекты энергетики.