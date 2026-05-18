Украина и Венгрия готовятся возобновить диалог, но есть крайне неприятный нюанс: что происходит

Украина и новое правительство Венгрии договорились о запуске обновленного этапа двустороннего диалога и начале экспертных консультаций, посвященных вопросам соблюдения прав венгерского национального меньшинства. Стороны согласились перейти к практическому взаимодействию без задержек, сделав акцент на возобновлении доверия между Киевом и Будапештом.

Первый раунд переговоров планируется провести уже во вторник, 19 мая, в формате онлайн-встречи. Важной особенностью станет то, что к обсуждению присоединятся непосредственные представители венгерского общества Закарпатья, которые смогут выразить собственную позицию и потребности.

О достигнутых договоренностях сообщили главы внешнеполитических ведомств двух стран по результатам телефонного разговора. С украинской стороны выступил министр иностранных дел Андрей Сибига, подтвердивший открытость Киева к конструктивному сотрудничеству с новым составом венгерского правительства, сформированным после недавних политических изменений в Будапеште.

Украинская сторона подчеркнула, что готова обсуждать весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств. В Киеве подчеркивают, что целью диалога является формирование стабильных и предполагаемых отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве.

В Венгрии, в свою очередь, отметили, что переговорные команды уже сформированы, а процесс стартует без дополнительных проволочек. Ожидается, что эксперты с обеих сторон будут сосредоточены на выработке практических механизмов, которые позволят эффективно урегулировать спорные вопросы и обеспечить долгосрочные гарантии для венгерской общины в Украине.

