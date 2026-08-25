"Систему, которую он критикует, он сам помогал строить и был ее частью на протяжении многих лет", - материалы топ мировых СМИ о Федорове

Попытки Михаила Федорова превратить протесты за его возвращение в Минобороны в собственный политический проект стали для него фальстартом. Об этом написали ряд известных мировых СМИ, подчеркнув, что после призыва эксминистра провести выборы во время войны от него начали дистанцироваться даже протестующие. А британская The Times вынесла в название оценку: “Требование выборов сейчас – именно то, чего хочет Путин”.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Да, британский The Guardian назвал действия Федорова политическим фальстартом.

"Шаг Федорова стал политическим фальстартом, который может сжечь его политический капитал еще до реальных выборов. Это также показало, что Федоров не чувствует страну", – говорится в материале The Guardian.

В своей статье издание Reuters пишет , что попытка эксминистра расширить конфликт и перевести его в политическую плоскость не сработала: "Федорову не удалось привлечь на свою сторону даже протестующих, которые до этого требовали его возвращения".





Похожую картину описывает The Guardian. Издание отмечает, что после заявления Федорова протесты начали угасать, а его сторонники и эксперты решили, что эксминистр "зашел слишком далеко".

Британская The Times вообще вынесла реакцию по главному требованию Федорова непосредственно в заголовок: "Призыв украинского эксминистра к выборам – это именно то, чего хочет Путин".

The Times также обратила внимание на неудобное для эксминистра обстоятельство: "систему, которую он теперь публично критикует, Федоров сам помогал строить и был ее частью в течение многих лет".



International Business Times описывает ситуацию еще более прямо: Федоров "переиграл сам себя". По мнению издания, решение Федорова расширить требования к проведению выборов раскололо протест.

"Протестующие, неделями требовавшие возвращения Федорова в Министерство обороны, не поддержали новую политическую кампанию", — констатирует издание.

Deutsche Welle назвал заявления Федорова началом самостоятельной политической игры. Один из опрошенных экспертов DW называет его выступление попыткой "консолидировать политический капитал, полученный во время протестов".

Еще более жестко прозвучала реакция на политический старт Федорова не от экспертов, а от людей, которые сами выходили в его поддержку. Так, Euronews собрал комментарии протестующих после видеообращения эксминистра. Один из самых популярных по содержанию сводился к простому:

"Я выходила не ради ваших политических амбиций, а ради того, чтобы вы остались в Министерстве обороны", – цитирует издание участницу картонного митинга. Другие митингующие обращались к Федорову: "Вы действительно считаете, что сейчас удачное время для предвыборного ролика?"; "Если бы вас вернули в должность, вы бы не критиковали систему и не призывали к выборам?"; "Есть ощущение, что вы слишком много на себя взяли".

Сам Euronews подытожил историю красноречивым заголовком: "После недель акций в поддержку Федорова протестующие отвергли его призыв к выборам во время войны".