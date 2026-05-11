Порошенко "засветил" новые кроссовки: стоимость обновки удивила (ФОТО)

Народные избранники, политики, волонтеры, эксперты, блогеры и медийные личности привлекают внимание не только своими решениями, заявлениями или поступками, но и предметами гардероба и аксессуарами. "Засветился" не политическими заявлениями, а обновкой народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за модными и не очень покупками, рассказала о стоимости кроссовок, которые "засветил" Порошенко.

По ее словам, пятый президент выбрал ортопедические кроссовки DW-Diawin стоимостью 3600 грн.

"Марина Порошенко и ее блуза от Louis Vuitton. Стоимость на ресейлах — 155 долларов. Старая коллекция. Это еще со времени прошлой каденции знаете кого", — написала блогер.

Ранее блогер сообщала об обновке Марины. В марте 2026 года она "засветила" новую обувь. "Сапожки за 895 долл. Судя по ладони, сжатой в кулак, она явно хочет кому-то врезать", — написала блогер.

"Председатель Одесской ОВА Олег Кипер раскодировался со шмоточной аскезы или снял с кого-то из охранников кроссовки от Brunello Cucinelli. Стоимость — 55 900 гривен. А мы почти поверили, что он обычное бедное чиновник", — иронично сообщила блогер.

"Председатель Одесской ОВА Олег Кипер раскодировался со шмоточной аскезы или снял с кого-то из охранников кроссовки от Brunello Cucinelli. Стоимость — 55 900 гривен. А мы почти поверили, что он обычное бедное чиновник", — иронично сообщила блогер.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер "засветил" греко-римские шахматы, стоимость – 17 367 грн.



