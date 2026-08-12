«Концлагерь» в разгар войны: почему одно заявление Поляковой привело к взрыву в обществе

На фоне продолжающейся войны и постоянных дискуссий о мобилизации, работе ТЦК и уровне личных свобод в Украине значительный резонанс вызвали слова певицы Оли Поляковой в интервью Рамине Эсхакзай. В частности, особенно остро общество отреагировало на ее характеристики Украины как несвободной страны и сравнение ситуации в государстве с концлагерем. Почему именно эти формулировки повлекли столь бурную реакцию и обсуждение в СМИ и соцсетей? Можно ли воспринимать слова артистки только как эмоциональную оценку собственного опыта и общественных проблем или подобные заявления во время войны переходят границу общественно приемлемой критики? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Оля Полякова. Фото: из открытых источников

Есть довольно рискованное следствие после заявлений Поляковой

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак так прокомментировал ситуацию:

"Кейс громких заявлений Поляковой – маркерный. Певица мгновенно поляризировала аудиторию своими заявлениями и нарушила негласную норму военного времени – полную молчаливую лояльность, сформированную основными спикерами хода войны. Эмоциональная интенсивность является одним из ключевых факторов перехода общественной дискуссии в режим поляризации восприятия".

Эксперт продолжает, с одной стороны, Полякова разорвала спираль молчания для тех, кто боялся озвучить недовольство и хочет выпустить пар раздражения и напряжения, сформированного стрессом затянувшейся войны. С другой стороны, и это тоже абсолютная правда, нарративы о "запуганных мышах", "концлагере" идеально вплетаются в российские психологические операции и обеспечивают поразительный подхват и ретрансляцию через пророссийские каналы.

"В итоге мы имеем достаточно рисковое последствие – углубление смыслового раскола по линии "фронт/тыл" и легитимизацию публичного недовольства мобилизацией. Да и стоит отметить прецедентный эффект от поведения Поляковой, которое таким поведением уверенно примеряет лавры "украинской Пугачевой", критически настроенной на действия своей власти. Так или иначе, Полякова делает тестовый шаг для измерения границ разрешенного дискурса, ведь последующие заявления от других лиц, в частности, политиков, артистов, блоггеров могут быть более радикальными, опираясь на прецедент. Если Поляковой удалось, то почему другим нельзя. Кейс Поляковой опасен не потому, что одна певица произнесла какую-то резкую фразу. Опасным он становится, когда фраза становится символическим маркером групповой идентичности. И обе группы могут искренне считать себя морально правыми, вплоть до фанатического столкновения пока в поле социальных сетей", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Постернак подытоживает, было бы хорошо, чтобы эти заявления публичного лица открыть пространство для реформы системы ТЦК, но это ответственность власти, в частности Минобороны, Верховной Рады, военного руководства.

Полякову не пригласили в политику, ее туда затащили те, кто решил за нее, на чьей она стороне

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, понятно, что Полякова говорила на языке эмоций, а не на языке политических манифестаций. Она описывала атмосферу страха вокруг мобилизации так, как ее видит рядовой человек из своего опыта и наблюдений, без попытки выстроить идеологическую позицию или назвать виновных институционально.

"Это была реплика артистки об общественном климате, а не заявление оппозиционного политика, но буквально через несколько часов эту реплику растянули по противоположным лагерям, и каждый сделал из нее то, что ему выгодно. Радикальные оппозиционные и российские каналы ухватились за слово "концлагерь", чтобы подтвердить свой тезис об Украине как тоталитарном государстве, и потребовали от Поляковой дальнейшего "прозрения" вплоть до поддержки противоположной стороны. "Мейнстрим" вспомнил ей все прошлое и выставил ее либо лицемеркой, либо предательницей, либо инструментом чьего-то проекта", – отметил эксперт.

По его словам, ни одна из этих интерпретаций на самом деле не описывает саму Полякову. Они описывают, как украинское информационное поле устроено сегодня.

"Любая публичная фраза, хотя бы намекающая на критику власти или мобилизационной практики, автоматически считывается как политический акт и требует от человека занять лагерь. Пространство для простого человеческого высказывания без ярлыка "за" или "против" фактически исчезло. Есть ирония в том, что Полякова говорила о страхе и самоцензуре, о том, как люди боятся лишнего слова или неправильной фотографии. Теперь то же самое происходит с ней самой. Каждая сторона взяла удобную цитату и вписала Полякову в свой нарратив, а то, что она действительно пыталась сказать, растворилось в этом перетягивании", – отметил эксперт.

Он подытоживает, это типичный кейс того, как украинское публичное лицо теряет контроль над собственным высказыванием в момент, когда оно выходит за пределы шоу-бизнеса.

"Полякову не пригласили в политику, ее туда затащили те, кто решил за нее, на чьей стороне. Хотя делать из нее жертву я бы тоже не стал. Цену собственного слова она понимает хорошо. И при собственном желании могла бы политически капитализировать нынешнюю ситуацию в свою пользу", – подчеркнул эксперт.

Ранее "Комментарии" писали – "Любого человека можно похитить на улице": Полякова раскритиковала ТЦК и безразличие прохожих.



