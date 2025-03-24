Журналист Скрипин: Порошенко – не тот человек, который переживает за Украину

Журналист Роман Скрипин, длительное время работавший с Петром Порошенко, сделал резкое заявление, назвав народного депутата спекулянтом на ВСУ, который спрятал состояние и сыновей. Досталось также и команде Порошенко, которая, по словам журналиста, не имеет ничего общего с патриотизмом.

Петр Порошенко

"Цинизм, присущий " пятому сывочолому ", меня убивает . Твои два сына живут в Британии, ты спрятал все свои активы в так называемый фонд Ротшильдов . Все, что можно было сделать, для того чтобы сохранить свою задницу, ты сделал. Ты спекулируешь на том, что ты помогаешь украинскому войску – это сокровище", — заявил Скрипин и добавил, что Порошенко не является тем человеком, который переживает за Украину.

Кроме того, журналист добавил, что якобы вся политическая команда политика тоже не патриоты.

"Его политическая сила… Я уже устал пересказывать : Ирина Геращенко – работала на канале Интер , рассказывала что Гонгадзе жив, потом с Медведчуком фотографировалась. Артур Герасимов, который является заместителем, простите целой фракции – это же сепар Луганский. Леша Гончаренко — там негде печать ставить. И дальше мы можем взять по списку пройтись и понять, что это не патриоты", – заявил журналист.

Также Скрипин утверждает, что Порошенко, якобы, виновен в сдаче Крыма под ЧФ РФ. По его словам, он якобы лично лоббировал вопрос Черноморского флота России в АРК. Кроме того, журналист напомнил о так называемом хищении при Порошенко украинской оборонной промышленности Свинарчуками, уничтожении сотен тысяч тонн боеприпасов на военных складах и уничтожении верховенства права в Украине.

"Что Порошенко мешало сделать верховенство за свою каденцию в должности президента? Он сделал все, чтобы его не было. И как бы это смешно не было и не звучало, но основное требование Европейского Союза и НАТО – чтобы в Украине было верховенство права. Этого не произошло при Порошенко. Он вообще препятствовал установлению верховенства права! Тупо препятствовал! Нарушал Конституцию как только мог, нарушал все законы как только мог, и дальше нарушает потому, что, будь верховенство права, он бы уже сидел", — подчеркнул журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Петр Порошенко требовал учесть интересы РФ во время размещения флота РФ в Крыму, чтобы зарабатывать на обслуживании российских военных кораблей на своем "Севморзаводе" в Севастополе, вопреки оговоркам СНБО.



