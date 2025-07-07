Жесткое, совковое и бездумное принуждение больше не работает: Безуглая снова набросилась на Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Непростая ситуация с ТЦК набирает обороты. С одной стороны — Россия, с другой украинцы, которые в большом количестве одобрительно воспринимают удары по терцентрам, и военное руководство, не принимающее системные решения для разрешения ситуации.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая очертила главные проблемы и четко указала на виновников ситуации.
По ее словам, по ударам России по ТЦК и СП, в целом ситуация:
- с одной стороны – имеют место масштабные информационно-психологические операции врага (ИПСО), к которым присоединилась физическая агрессия, чтобы ослабить процесс мобилизации,
- с другой, реакция населения столь разная, часто благоприятная к российским тематическим ИПСО не только из-за россиян, но и из-за того, что ТЦК и СП никто не взялся реформировать, вывести из сухопутных войск, почистить, забрать несвойственные функции, перестать бить людей и наконец-то системно проработать безумный уровень коррупции внутри этих монстров армейской системы.
Безуглая подчеркнула, что у людей нет доверия к институции. Дальше перешла к конкретным лицам.
По ее словам, также надо понимать, что жесткое, совковое, бездумное, безразборное и коррумпированное принуждение сработало, покрыло базовые потребности при отсутствии альтернативных системных решений. Однако она отметила, что оно исчерпало свой идеологический, организационный и нравственный ресурс. В конце концов силовая мобилизация превратилась в бусифицирующий конвейер производства СЗЧ и расходов государственных средств с минимальным коэффициентом полезного действия.
Безуглая также привела "маленький пример тупости и лжи, которая властвует в системе ТЦК и СП" — указала на сообщении Винницкого ТЦК. В терцентре сначала сообщили о приеме по новому адресу. А после того, как им прямо указали на эту тупость, никто не признал ошибку, а пытались замять ситуацию и виновным указали — постороннее вмешательство.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому напомнили о персональной ответственности.