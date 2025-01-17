"Ждал одного лидера – приехал другой": Зеленский встретился с оппозицией Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией словацкой оппозиции, возглавляемой лидером социал-либералов "Прогрессивная Словакия" Михалом Шименкой, выразил готовность помочь Словакии в обеспечении энергетической стабильности. Этот вопрос стал одной из ключевых тем обсуждения между двумя сторонами, ведь энергетическая безопасность является важнейшим аспектом в современных условиях глобальных и региональных вызовов.

Фото: Офис Президента Украины

Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи, отметив, что сначала ожидал встречи с другим лидером Словакии, но вместо этого увидел нового собеседника. Несмотря на это, президент Украины выразил удовлетворение продуктивностью и конструктивностью переговоров. По его словам, делегация во главе с Михалом Шименкой продемонстрировала конкретный подход к обсуждению всех вопросов, касающихся взаимного сотрудничества.

В своей речи Зеленский также не обошел вниманием благодарность словацкому народу за поддержку Украины в тяжелое время. Он подчеркнул, что Украина готова к открытому и взаимовыгодному диалогу по всем вопросам, включая энергетическую сферу. Глава государства подчеркнул, что этот диалог должен быть направлен на укрепление отношений между Украиной и Словакией, а не на поддержку других посторонних государств, в частности, России.

Зеленский добавил, что он рад найти общий язык со словацкой стороной, что позволяет эффективно решать важные вопросы, касающиеся не только энергетической безопасности, но и общей геополитической ситуации в регионе. Отмечая, что Украина открыта для обсуждения чувствительных тем, он подчеркнул, что готов поддержать словацкий народ в обеспечении энергетической стабильности и безопасности.

Президент также обратил внимание на стратегическое значение поддержки со стороны Словакии на пути Украины в Европейский Союз и НАТО. Зеленский подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно получить поддержку от Словакии на этом пути, ведь это не только будет способствовать развитию двусторонних отношений, но и значительно усилит безопасность и стабильность во всем европейском регионе.

В ходе встречи стороны обсудили не только энергетические вопросы, но и важные политические и аспекты безопасности, на которых Украина и Словакия могут сосредоточиться для дальнейшего развития сотрудничества. Зеленский еще раз отметил важность стратегического партнерства между двумя странами, которое имеет не только экономическое, но и глубокое политическое измерение.



Ранее портал "Комментарии" писал, что Украина отказалась продлевать контракт с "Газпромом" по поводу транзита российского газа. Против такого решения выступила Словакия, лидеры страны отметили, что из-за прекращения транзита придется тратить значительно больше средств. Даже наметилась конфронтация Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.