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Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленскому прогнозируют уже 102% на выборах: Разумков рассказал, что позволит президенту переизбраться
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Зеленскому прогнозируют уже 102% на выборах: Разумков рассказал, что позволит президенту переизбраться

Разумков о выборах и переизбрании Зеленского

сегодня, 14:15 comments1426
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Кречмаровская Наталия

Вопросы проведения выборов в Украине обсуждают уже более года, однако главным условием волеизъявления называют завершение войны в Украине. Однако все чаще подчеркивают, что для проведения выборов должны быть созданы соответствующие условия.

Зеленскому прогнозируют уже 102% на выборах: Разумков рассказал, что позволит президенту переизбраться

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что просто прекращение боевых действий позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому переизбраться с максимальным результатом.

Он подчеркнул, что должно произойти волеизъявление, а не переназначение, и рассказал, в каких условиях в Украине должны пройти выборы.

"Действительно хочется верить, что война завершится в этом году. В отличие от прошлых лет сейчас для этого есть предпосылки. В частности, экономические, потому что реальность фронта очень отличается от телевизионных сюжетов и рассказов из бункеров. А еще этому способствует позиция Соединенных Штатов и европейских партнеров", — отметил народный депутат.

По его словам, если завершится война, то следующим шагом будут выборы, ведь Украина – демократическое государство. Однако нардеп подчеркнул, что должна произойти не приостановка боевых действий ради проведения выборов, а полноценное завершение войны и военного положения.

"В противном случае мы получим не демократическое волеизъявление, а ТЦК у участков и 102% у Зеленского. Поэтому нам важно и завершение войны, и выборы как часть демократии. И как бы некоторым в высоких кабинетах ни хотелось перетащить сюда авторитарный опыт России, у них это не получится", — отметил он.

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая, как писал портал “Комментарии”, рассказала, когда произошел слом Зеленского.



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Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4044
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