Зеленскому прогнозируют уже 102% на выборах: Разумков рассказал, что позволит президенту переизбраться

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Кречмаровская Наталия
Вопросы проведения выборов в Украине обсуждают уже более года, однако главным условием волеизъявления называют завершение войны в Украине. Однако все чаще подчеркивают, что для проведения выборов должны быть созданы соответствующие условия.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что просто прекращение боевых действий позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому переизбраться с максимальным результатом.
Он подчеркнул, что должно произойти волеизъявление, а не переназначение, и рассказал, в каких условиях в Украине должны пройти выборы.
По его словам, если завершится война, то следующим шагом будут выборы, ведь Украина – демократическое государство. Однако нардеп подчеркнул, что должна произойти не приостановка боевых действий ради проведения выборов, а полноценное завершение войны и военного положения.
Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая, как писал портал “Комментарии”, рассказала, когда произошел слом Зеленского.
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