Вопросы проведения выборов в Украине обсуждают уже более года, однако главным условием волеизъявления называют завершение войны в Украине. Однако все чаще подчеркивают, что для проведения выборов должны быть созданы соответствующие условия.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что просто прекращение боевых действий позволит действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому переизбраться с максимальным результатом.

Он подчеркнул, что должно произойти волеизъявление, а не переназначение, и рассказал, в каких условиях в Украине должны пройти выборы.

"Действительно хочется верить, что война завершится в этом году. В отличие от прошлых лет сейчас для этого есть предпосылки. В частности, экономические, потому что реальность фронта очень отличается от телевизионных сюжетов и рассказов из бункеров. А еще этому способствует позиция Соединенных Штатов и европейских партнеров", — отметил народный депутат.

По его словам, если завершится война, то следующим шагом будут выборы, ведь Украина – демократическое государство. Однако нардеп подчеркнул, что должна произойти не приостановка боевых действий ради проведения выборов, а полноценное завершение войны и военного положения.

"В противном случае мы получим не демократическое волеизъявление, а ТЦК у участков и 102% у Зеленского. Поэтому нам важно и завершение войны, и выборы как часть демократии. И как бы некоторым в высоких кабинетах ни хотелось перетащить сюда авторитарный опыт России, у них это не получится", — отметил он.

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая, как писал портал “Комментарии”, рассказала, когда произошел слом Зеленского.