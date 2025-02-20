Зеленскому предложили уйти в отставку, чтобы угодить Трампу и сохранить помощь от США

В России после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский якобы является диктатором, поскольку не поддерживает идею проведения выборов во время войны, предложили главе государства подать в отставку.

Владимир Зеленский

В частности, как заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, у Зеленского якобы не остаётся другого выбора, кроме как прямо сейчас позвонить американскому президенту и сказать, что он готов уйти. По мнению россиянина, Зеленский должен сказать Трампу что-то в этом роде:

"Я вижу, что вы недовольны моей позицией, моими комментариями, — и я готов сделать всё, что угодно, чтобы снять ваши претензии. Если вы сейчас скажете мне уйти в отставку, я это сделаю. Я не могу позволить себе оставить Украину без поддержки Америки. Я готов взять лично на себя ответственность за все ваши претензии. Пусть они будут у вас ко мне, но не к Украине".

Также Галлямов считает, что Зеленский должен предложить Трампу обсудить, что нужно сделать для того, чтобы Украина, которая является жертвой агрессии, не проиграла войну. Помимо этого, президент якобы должен предложить Трампу отправить в Украину группу ревизоров, которая изучит все документы, касающиеся американской помощи, чтобы снять подозрения в её разворовывании. И еще, считает Галлямов, Зеленский должен сказать Трампу, что готов вернуться к обсуждению сделки по редкоземельным металлам и любым другим возможным формам сотрудничества между Украиной и США.

"Боюсь, что сейчас такая ситуация, когда любой ценой надо минимизировать риски. Других целей в нынешней ситуации у Зеленского быть не может", — заявил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп назвал Зеленского диктатором.



