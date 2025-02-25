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Зеленскому настоятельно советуют не "вытирать ноги" о важного партнера в Европе

Зеленскому советуют сохранить отношения с важным партнером в Европе

сегодня, 14:29
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Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде некоторые депутаты недовольны тем, как команда президента Украины Владимира Зеленского проводит международную политику. Главным образом критика касается ситуации с Соединенными Штатами Америки. Однако акцентируют внимание на отношениях и с европейскими странами.

Зеленскому настоятельно советуют не "вытирать ноги" о важного партнера в Европе

Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко настойчиво советует Зеленскому сохранить хорошие отношения с властями Германии.

“Глядя на этот цирк, который устраивает Зеленский в международной политике, хотел бы отметить одну очень важную страну, о которую наш "стальной лев", как всегда, вытирает ноги. Германия. Пока что они с нами действительно в союзе”, — отметил Гончаренко.

Народный депутат напомнил, что без Германии – Украина не станет членом ЕС и не будет иметь экономического развития.

“Ну и прямо сейчас Германия начала заниматься армией. Это хороший знак. Надо быть их союзниками, а не врагами. Не испортить хоть это”, — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, народные депутаты "подложили свинью" Зеленскому. В Раде, как писал портал "Комментарии", провалили голосование за постановление о поддержке демократии в Украине. Постановление отмечало необходимость соблюдения институциональной непрерывности власти во время военного положения. В ней также подчеркивалось, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного главы государства в соответствии с Конституцией.

Отмечается, что решение не было поддержано достаточным количеством депутатов – всего 218 голосов.

Сегодня нардепы исправились и поддержали постановление.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45767
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