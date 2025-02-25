Зеленскому настоятельно советуют не "вытирать ноги" о важного партнера в Европе

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде некоторые депутаты недовольны тем, как команда президента Украины Владимира Зеленского проводит международную политику. Главным образом критика касается ситуации с Соединенными Штатами Америки. Однако акцентируют внимание на отношениях и с европейскими странами.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко настойчиво советует Зеленскому сохранить хорошие отношения с властями Германии.
Народный депутат напомнил, что без Германии – Украина не станет членом ЕС и не будет иметь экономического развития.
Напомним, что в понедельник, 24 февраля, народные депутаты "подложили свинью" Зеленскому. В Раде, как писал портал "Комментарии", провалили голосование за постановление о поддержке демократии в Украине. Постановление отмечало необходимость соблюдения институциональной непрерывности власти во время военного положения. В ней также подчеркивалось, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного главы государства в соответствии с Конституцией.
Отмечается, что решение не было поддержано достаточным количеством депутатов – всего 218 голосов.
Сегодня нардепы исправились и поддержали постановление.
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