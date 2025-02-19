Зеленскому напомнили об инициативе 2019 года: в чем упрекнули президента

Украина и США обсуждали варианты передачи полезных ископаемых в обмен на помощь. Соглашение не было подписано, однако во власти заявили, что "документ остается на столе".

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Народный депутат Украины Дмитрий Разумков прокомментировал сложившуюся между сторонами ситуацию.

“Если власть живет в режиме пиара, а не стратегии, то нас ждут проблемы. Собственно, мы уже их имеем”, — отметил нардеп.

Разумков напомнил, что именно Зеленский инициировал соглашение о полезных ископаемых, определив, как один из пунктов так называемого Плана Победы, который он презентовал в Верховной Раде.

“Но дальше этого заявления власти не пошли, поэтому в результате план написали за нас, и не в наших интересах. Поэтому сегодня заявления власти о том, что нам представили плохое соглашение, не выдерживают никакой критики, ведь другой план от нас не был предложен!”, — убежден народный депутат.

По его словам, международная политика является еще одним фронтом для Украины, "но эта работа требует стратегии и плана действий более чем на два шага. К этому, к сожалению, в ОП не привыкли”.

Не смогли в ОП, по мнению политика, и сосчитать реальную стоимость редкоземельных металлов, находящихся на подконтрольной Украине территории. Нардеп, ссылаясь на расчеты Forbes, пишет об около 350 млрд долл., а не 500, которые ожидает американская сторона.

“Но Зеленский, по-видимому, уже забыл, что в 2019 году в предвыборной программе обещал совсем другое – экономический паспорт для каждого украинца. В декабре 2021 года был внесен соответствующий законопроект, которым каждый ребенок, рожденный с 2019 года, получал бы свою долю от полезных ископаемых”, – напомнил Разумков.

Однако эту инициативу не проработали экономически и вообще не рассмотрели. . "Последствия отсутствия стратегии и неумения нормально наработать и артикулировать план — это не только проблема президента, но и, к сожалению, всего украинского народа", — подытожил нардеп.

Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", возмущены решением Зеленского.



