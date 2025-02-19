Зеленскому напомнили об инициативе 2019 года: в чем упрекнули президента

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Кречмаровская Наталия
Украина и США обсуждали варианты передачи полезных ископаемых в обмен на помощь. Соглашение не было подписано, однако во власти заявили, что "документ остается на столе".
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков прокомментировал сложившуюся между сторонами ситуацию.
Разумков напомнил, что именно Зеленский инициировал соглашение о полезных ископаемых, определив, как один из пунктов так называемого Плана Победы, который он презентовал в Верховной Раде.
По его словам, международная политика является еще одним фронтом для Украины, "но эта работа требует стратегии и плана действий более чем на два шага. К этому, к сожалению, в ОП не привыкли”.
Не смогли в ОП, по мнению политика, и сосчитать реальную стоимость редкоземельных металлов, находящихся на подконтрольной Украине территории. Нардеп, ссылаясь на расчеты Forbes, пишет об около 350 млрд долл., а не 500, которые ожидает американская сторона.
Однако эту инициативу не проработали экономически и вообще не рассмотрели. . "Последствия отсутствия стратегии и неумения нормально наработать и артикулировать план — это не только проблема президента, но и, к сожалению, всего украинского народа", — подытожил нардеп.
Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", возмущены решением Зеленского.
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