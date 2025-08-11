Зеленскому это не понравится: для власти все очень плохо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
После последних скандалов, произошедших в июле, народный депутат Украины Ярослав Железняк проанализировал рейтинг властей, которые по факту отражают рейтинг президента.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политик проанализировал открытую и закрытую социологию, заметил, что данные КМИС он подвергает сомнению, а вот закрытым и надежным источникам доверяет больше.
По его словам, три закрытых социологии были сделаны либо в конце июля, либо уже в августе. Железняк отметил, что не может назвать ни название агентств, ни опубликовать конкретные таблицы, однако данным доверяет.
Политик обобщил:
Значительно увеличилось количество людей, которые считают, что дела обстоят в неправильном направлении.
Именно президентский рейтинг просел, но не так катастрофически. У Зеленского снова второе место, хотя в июне было первое с неплохим преимуществом.
Парламентский рейтинг "Зе команды" прям очень плох. Вот там прямая катастрофа.
Также очень сильно упал баланс доверия и недоверия. Он почти приблизился к нулю, хотя раньше был double digits всегда. По словам нардепа, "куча людей, даже из команды власти, имеют лучший баланс доверия, чем сейчас президент".
Появился антирейтинг. Еще не так велик, но уже существенный.
