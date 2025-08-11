Зеленскому это не понравится: для власти все очень плохо

После последних скандалов, произошедших в июле, народный депутат Украины Ярослав Железняк проанализировал рейтинг властей, которые по факту отражают рейтинг президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политик проанализировал открытую и закрытую социологию, заметил, что данные КМИС он подвергает сомнению, а вот закрытым и надежным источникам доверяет больше.

"Закрытая социология гораздо более показательна и по падению рейтинга и по трендам. Мягко говоря, там все плохо для власти", — отметил он.

По его словам, три закрытых социологии были сделаны либо в конце июля, либо уже в августе. Железняк отметил, что не может назвать ни название агентств, ни опубликовать конкретные таблицы, однако данным доверяет.

"Сравнивал только с рейтингами в июне, то есть так, чтобы был виден именно эффект от скандалов в июле. И еще, я до сих пор не верю в конкретные цифры опросов во время войны. Только в тренды", — объяснил он.

Политик обобщил:

Значительно увеличилось количество людей, которые считают, что дела обстоят в неправильном направлении.

Именно президентский рейтинг просел, но не так катастрофически. У Зеленского снова второе место, хотя в июне было первое с неплохим преимуществом.

Парламентский рейтинг "Зе команды" прям очень плох. Вот там прямая катастрофа.

Также очень сильно упал баланс доверия и недоверия. Он почти приблизился к нулю, хотя раньше был double digits всегда. По словам нардепа, "куча людей, даже из команды власти, имеют лучший баланс доверия, чем сейчас президент".

Появился антирейтинг. Еще не так велик, но уже существенный.

"И главное, вот все это почти не перешло кому-то из конкурентов. Напротив, очень сильно это пошло в категорию "не определился или другой кандидат". То есть люди хотят что-то другое, но не дают ответа, что именно... Короче, появился запрос на какую-то третью силу, но очевидно, что она отсутствует. Или никого пока общество этой "третьей силой" не назначило, — отметил Железняк.

