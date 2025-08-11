logo

Зеленскому это не понравится: для власти все очень плохо
НОВОСТИ

Зеленскому это не понравится: для власти все очень плохо

Рейтинг Зеленского и его парламентской команды значительно просел: Железняк

11 августа 2025, 20:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После последних скандалов, произошедших в июле, народный депутат Украины Ярослав Железняк проанализировал рейтинг властей, которые по факту отражают рейтинг президента.

Зеленскому это не понравится: для власти все очень плохо

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политик проанализировал открытую и закрытую социологию, заметил, что данные КМИС он подвергает сомнению, а вот закрытым и надежным источникам доверяет больше.

"Закрытая социология гораздо более показательна и по падению рейтинга и по трендам. Мягко говоря, там все плохо для власти", — отметил он.

По его словам, три закрытых социологии были сделаны либо в конце июля, либо уже в августе. Железняк отметил, что не может назвать ни название агентств, ни опубликовать конкретные таблицы, однако данным доверяет.

"Сравнивал только с рейтингами в июне, то есть так, чтобы был виден именно эффект от скандалов в июле. И еще, я до сих пор не верю в конкретные цифры опросов во время войны. Только в тренды", — объяснил он.

Политик обобщил:

  • Значительно увеличилось количество людей, которые считают, что дела обстоят в неправильном направлении.

  • Именно президентский рейтинг просел, но не так катастрофически. У Зеленского снова второе место, хотя в июне было первое с неплохим преимуществом.

  • Парламентский рейтинг "Зе команды" прям очень плох. Вот там прямая катастрофа.

  • Также очень сильно упал баланс доверия и недоверия. Он почти приблизился к нулю, хотя раньше был double digits всегда. По словам нардепа, "куча людей, даже из команды власти, имеют лучший баланс доверия, чем сейчас президент".

  • Появился антирейтинг. Еще не так велик, но уже существенный.

"И главное, вот все это почти не перешло кому-то из конкурентов. Напротив, очень сильно это пошло в категорию "не определился или другой кандидат". То есть люди хотят что-то другое, но не дают ответа, что именно... Короче, появился запрос на какую-то третью силу, но очевидно, что она отсутствует. Или никого пока общество этой "третьей силой" не назначило, — отметил Железняк.

Источник: https://t.me/yzheleznyak/13852
