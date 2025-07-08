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Зеленский жестко обратился к Маркаровой: что ждет госпожу посла в США

Кандидатура по замене Маркаровой в США пока не определена

8 июля 2025, 14:00
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Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский сообщил действующему послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении сменить ее в должности, в то же время предложив ей остаться в команде в новой роли. Об этом стало известно из источников в Офисе президента, пообщавшихся с журналистами Суспільного.

Зеленский жестко обратился к Маркаровой: что ждет госпожу посла в США

Фото: из открытых источников

По словам источника, окончательное решение о новом кандидате на должность посла в Вашингтоне пока не принято. В настоящее время продолжаются внутренние консультации, в частности, уже состоялся предварительный разговор между Зеленским и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Вопрос смены главы украинской дипмиссии в США также поднимался во время последнего телефонного разговора Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Тогда украинский президент озвучил несколько потенциальных кандидатов. Среди них — премьер-министр Денис Шмигаль, министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер Ольга Стефанишина, а также министр энергетики Герман Галущенко. Об этом сообщило издание Bloomberg, а также подтвердили два источника Общественного.

Несмотря на упоминания в СМИ, Стефанишина в эфире телемарафона заявила, что не получала никаких предложений по переходу на дипломатическую службу.

Кроме ротации посла, в окружении президента обсуждают и более широкие кадровые перестановки. В частности, рассматривается вариант смены премьера. Главной кандидаткой на должность главы правительства считается первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко.

Как уже писали "Комментарии", президент Чехии Петр Павел считает, что война в Украине может затянуться на годы, если ситуация на фронте не изменится. Об этом он заявил в интервью BBC, отметив, что российские войска, несмотря на потери, продолжают оккупационные действия.



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Источник: https://suspilne.media/1061359-zelenskij-povidomiv-markarovij-pro-ii-zaminu-dzerelo/
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