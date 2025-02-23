Зеленский заявил, на что готов обменять президентский пост

Накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялся форум. "Украина. Год 2025". После форума состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

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Глава страны поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину в борьбе против врага. На вопрос, готов ли Зеленский покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины, он ответил:

“Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост – я готов. Может обменять это на НАТО. Если есть такие условия – сразу, чтобы долго об этом не говорить. Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет. И не собираются быть у власти десятилетия. Поэтому это мой фокус и желанная мечта”.

Что касается гарантий безопасности, Зеленский отметил, что считает НАТО самым дешевым вариантом. По его словам, "на столе" есть эта тема, несмотря на то, нравится это кому-то или нет. Зеленский подчеркнул, что "на столе" переговоров и гарантий для Украины эта тема будет.

“Я не знаю, чем закончатся переговоры в любом формате, но “на столе” это будет… Будем обсуждать это, наверное, с партнерами. Главное, чтобы все поняли, что это не стол переговоров, на который приглашают Украину, это стол. И это самое главное, потому что война в Украине”, — заметил Зеленский.

Напомним, что в обороне, как писал портал "Комментарии", существуют проблемы. По словам главнокомандующего Александра Сырского, есть проблемы со снабжением. Сырский отметил, что, как и в начале российской агрессии, конечный замысел россиян — захват всей Украины. Главнокомандующий также определил главную задачу для ВСУ.



