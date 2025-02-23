Зеленский заявил, на что готов обменять президентский пост

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Кречмаровская Наталия
Накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялся форум. "Украина. Год 2025". После форума состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.
Фото портал "Комментарии"
Глава страны поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину в борьбе против врага. На вопрос, готов ли Зеленский покинуть пост президента, если это будет означать мир для Украины, он ответил:
Что касается гарантий безопасности, Зеленский отметил, что считает НАТО самым дешевым вариантом. По его словам, "на столе" есть эта тема, несмотря на то, нравится это кому-то или нет. Зеленский подчеркнул, что "на столе" переговоров и гарантий для Украины эта тема будет.
Напомним, что в обороне, как писал портал "Комментарии", существуют проблемы. По словам главнокомандующего Александра Сырского, есть проблемы со снабжением. Сырский отметил, что, как и в начале российской агрессии, конечный замысел россиян — захват всей Украины. Главнокомандующий также определил главную задачу для ВСУ.
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