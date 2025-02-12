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Зеленский заявил, что уже готов ко встрече с Трампом в Вашингтоне: когда это произойдет

Президент надеется на возможность контактировать со спецпредставителем Трампа Келлогом.

сегодня, 15:15
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, как только обе стороны согласуют даты и план встречи. Об этом он сообщил в интервью The Guardian 12 февраля.

Зеленский заявил, что уже готов ко встрече с Трампом в Вашингтоне: когда это произойдет

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Трамп уже выразил свое желание встретиться.

"Он (Трамп – ред.) сказал, что ждет меня в Вашингтоне. И мы очень ждем, что наши команды согласуют даты и график встреч в США. Как только это будет согласовано, я готов встретиться", – отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинской делегации ждет очень насыщенный график со многими важными встречами. В частности, активизировались переговоры с американской стороной.

"У нас запланированы встречи с командой президента Трампа. Я надеюсь, что в ближайшее время встречусь с вице-президентом Пенсом и его командой в Мюнхене. Также у меня есть ряд встреч с важными сенаторами и конгрессменами, их будет около двадцати. И, конечно, планируются многочисленные встречи с европейскими".

Президент надеется на возможность контактировать со спецпредставителем Трампа в Украине, Китом Келлогом, а также с другими представителями администрации республиканца.

Зеленский также отметил, что "до и после Мюнхена... в Украину приедут представители Белого дома".

"Комментарии" уже писали, что глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по поводу войны в Украине. По его словам, американский лидер занимает все более реалистичную позицию по переговорам.



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