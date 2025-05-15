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Зеленский заявил, что не будет бегать по миру за Путиным, но имеет другой план

Владимир Зеленский пригрозил РФ мощными санкциями

сегодня, 17:27
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Лиля Воробьева

Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что основная цель переговоров в Стамбуле – прекращение огня. Такое заявление он сделал под свой брифинг после переговоров с президентом Эрдоганом.

Зеленский заявил, что не будет бегать по миру за Путиным, но имеет другой план

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам президента Украины, ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ нечего делать в Стамбуле, поскольку Владимир Путин на переговоры не приехал.

Зеленский также пригрозил, что если Россия не продемонстрирует готовность к завершению войны, Украина попросит США, Евросоюз и страны глобального Юга ввести против РФ жесткие санкции.

"Нужно встречаться с Путиным, мы здесь, в Анкаре, но его нет ни здесь, ни в Стамбуле. Мы не можем бегать по миру и искать его", — добавил Зеленский.

Он также обвинил РФ в неуважении к Украине, а также США и Турции как посредников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направит свою делегацию для переговоров с Россией в Турции. По словам президента, Украину в переговорах с россиянами возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции заявил, что из уважения к президентам Трампа и Эрдогана, которые хотят попытаться достичь первых шагов по деэскалации, Украина согласилась отправить в Стамбул свою делегацию для переговоров с Россией.

По словам Зеленского, он прилетел для прямых переговоров с российским диктатором Путиным, но тот не появился в Турции. Поэтому украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

"РФ очень несерьезно относится к реальным переговорам, хотя это было их предложение. Мы обязательно проведем встречу с российской стороной. Надеемся, что с их стороны это не показуха", — сказал Зеленский.



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