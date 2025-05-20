Зеленский выступил с громким заявлением об отношениях с Венсом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о существенном улучшении во взаимоотношениях с вице-президентом США Джей Ди Венсом после их встречи в Ватикане. Об этом он заявил на брифинге для представителей СМИ, комментируя ход дипломатических контактов с американскими чиновниками.

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По словам Зеленского, общий разговор с Джей Ди Венсом, госсекретарем США Марко Рубио и их советниками был продуктивным и отличался положительной атмосферой. Президент подчеркнул, что именно этот диалог открыл новые перспективы украинско-американскому сотрудничеству.

"Мы провели по-настоящему содержательный и сильный разговор. Он был чрезвычайно конструктивным и результативным. Я считаю, что ее итоги имеют важное значение для Украины", — подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что после этой встречи его личные отношения с Венсом стали заметно лучше, чем были раньше.

Контакт между лидерами состоялся во время инаугурационной мессы нового Папы Римского — Льва XIV, проходившей в Ватикане. Там Зеленский и Вэнс публично пожали друг другу руки, демонстрируя первые признаки политического примирения после предыдущего конфликта, имевшего место в Овальном кабинете Белого дома.

Встреча в Ватикане стала символическим шагом к возобновлению диалога, который, по словам украинского лидера, критически важен в контексте дальнейшей поддержки со стороны США и международного сообщества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина обсуждает с партнерами возможность проведения встречи с Россией в присутствии представителей США и европейских государств, рассказал президент Владимир Зеленский по итогам разговора с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.