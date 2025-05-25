Зеленский ввел новые санкции: кто в списке

Персональные санкции были введены против сына бывшего главы "Мотор Сичи" Александра Богуслаева, совладельца онлайн-казино Pin-Up Дмитрия Пунина, а также бывшего народного депутата Игоря Мосийчука. Соответствующие два указа подписал президент Украины Владимир Зеленский на основе решения Совета национальной безопасности и обороны. Информация об этом опубликована на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Согласно опубликованным материалам, санкции были наложены на следующие лица:

Пунин Дмитрий Геннадьевич (гражданин Российской Федерации);

Банников Иван Александрович (гражданин РФ);

Матяшов Александр Геннадиевич (гражданин РФ);

Богуслаев Александр Вячеславович (гражданин Гренады, сын скандально известного экс-президента "Мотор Сич");

Дудаев Ахмед Махмудович (гражданин РФ);

Лалакин Сергей Николаевич (гражданин РФ);

Михайлов Сергей Анатольевич (гражданин РФ);

Мосийчук Игорь Владимирович (гражданин Украины, бывший народный депутат);

Петров Геннадий Васильевич (гражданин РФ);

Шапошников Ростислав Сергеевич (гражданин Украины).

Как отмечено, первые трое из приведенного перечня – Пунин, Банников и Матяшов – являются основными участниками структуры собственности международного бренда онлайн-казино Pin-Up. Они напрямую связаны с компанией Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре, владеющей торговой маркой Pin-Up и осуществляющей ее деятельность в разных странах, включая Украину.

Матяшов Александр Геннадиевич вместе с Банниковым Иваном Александровичем и Пуниным Дмитрием Геннадиевичем через ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЕГРПОУ 44130446, деятельность в сфере азартных игр) осуществлял маскировку игорного бизнеса бренда "PIN-UP" под видом украинского происхождения. Как отмечено на сайте "Миротворец", доходы от этой деятельности через подставные фирмы направлялись в страну-агрессор.

Кроме физических лиц, санкции были наложены и на юридические компании:

ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (зарегистрированная в Украине);

ООО "ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Украина);

ООО "ТУРБО.ЮА" (Украина);

ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" (Украина);

Guruflow Team Ltd (Кипр);

Pipros Holding Ltd (Кипр);

Monak Limited (Кипр);

BWI Black-Wood Limited (Кипр);

Carleta NV (Нидерланды).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что появилось неожиданное объяснение, почему " адские санкции" против РФ не выгодны США. Несмотря на продолжающиеся обсуждения новых санкций против России, страны Запада до сих пор не пришли к соглашению о сроках их введения. США призывают к дополнительным переговорам, что, по мнению экспертов, может оказать негативное влияние на позицию Украины и ее партнеров. Об этом заявил политический эксперт Игорь Попов.

По его словам, на прошлой неделе украинская сторона выдвинула России четкое предложение о всеобъемлющем и безусловном прекращении огня, которое поддержали западные союзники. Санкции должны были ответить на возможный отказ Кремля.