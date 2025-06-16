Зеленский внес кандидатуру на должность Генпрокурора: что известно о Руслане Кравченко

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Парламент представление о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора Украины.
Руслан Кравченко
Напомним, что Руслан Кравченко до этого был главой Киевской ОВА, а в декабре 2024 года возглавил Налоговую службу Украины.
С 2012 года работал в прокуратурах разных регионов Украины, в том числе военных. В 2021-2023 годах возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру, расследовавшую военные преступления РФ.
В 2023 году был назначен главой Киевской областной военной администрации. С конца 2024 возглавляет Государственную налоговую службу Украины.
В 2023 году принимал участие в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что интересен тот факт, что по данным Радио свобода, в декларации Кравченко указывал получение служебного жилья в декабре 2018 года. Но впоследствии это жилье в следующем году приватизировал и продал.
Нардеп Ярослав Железняк также отметил, что Кравченко будет самым молодым генпрокурором в истории Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Офисе Президента Украины снова планируют отставку премьер-министра и замену всего Правительства. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он добавил, что если сейчас пойдет ряд громких увольнений и назначений по исполнительной ветке и не только (кроме будущего Кабмина), то это тоже следует рассматривать как часть одной картины.
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