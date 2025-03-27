Зеленский уже знает, о чем попросит Мерца после его вступления в должность канцлера ФРГ

Вскоре новым канцлером Германии станет Фридрих Мерц, поддерживающий Украину. Президент Владимир Зеленский намерен обратиться к нему с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Reuters

"Мне кажется, Мерц — решительный человек. Если не будет возможности направить миротворческий контингент европейских войск, я хотел бы попросить его о дальнобойном оружии, в частности, ракетах Taurus", — заявил Зеленский в интервью европейским медиа.

Президент Украины добавил, что Мерц знает о намерении Киева получить эти ракеты, поскольку они важны для поддержки оборонных возможностей страны.

На вопрос, обсуждалась ли вероятность отправки немецких войск в Украину в рамках европейской миротворческой миссии, Зеленский ответил, что Украина была бы готова к такому сотрудничеству, но пока таких переговоров не ведется.

Крылатые ракеты Taurus разработаны немецко-шведской оборонной компанией и являются основным конкурентом французско-британской Storm Shadow. Они запускаются с самолетов Eurofighter Typhoon, Tornado, F/A-18, Saab JAS 39 Gripen и имеют дальность до 500 км.

Как сообщалось ранее, канцлер Олаф Шольц, возглавлявший правительство Германии во время полномасштабной войны в Украине, категорически отказывался поставлять эти ракеты Украине, даже несмотря на предоставление аналогичных французских и британских образцов.

Фридрих Мерц, лидер партии, победившей на февральских парламентских выборах в Германии, обещал предоставить Украине эти ракеты, но только при условии согласия других европейских партнеров.

Как уже писали "Комментарии", Германия, вероятно, предоставит Украине дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь, поскольку больше нет препятствий для принятия этого решения. Соответствующее заявление сделал лидер ХДС Фридрих Мерц, сообщает Tagesschau.