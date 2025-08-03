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Зеленский уволил двух должностных лиц после коррупционного скандала

Президент Украины подписал указы об увольнении Сергея Гайдая и Андрея Юрченко на фоне разоблачения коррупционной схемы в госзакупках дронов и РЭБ.

3 августа 2025, 08:45
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский 2 августа подписал два распоряжения об увольнении должностных лиц, фигурантов громкого коррупционного дела, которое расследуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Речь идет о председателе Мукачевской районной государственной администрации Сергее Гайдае и начальнике Рубежанской городской военной администрации Луганщины Андрее Юрченко.

Зеленский уволил двух должностных лиц после коррупционного скандала

Сергей Гайдай. Фото из открытых источников

Согласно распоряжению №98/2025-рп, президент уволил Сергея Гайдая на основании поданного им заявления. Правительство накануне предоставило соответствующий проект на рассмотрение главы государства. Другим указом №99/2025-рп Зеленский отстранил от должности также Андрея Юрченко.

Эти кадровые решения совпали по времени с разоблачением масштабной коррупционной схемы, обнародованной НАБУ и САП 2 августа. По данным следствия, речь идет о завышении цен в госконтрактах на поставку беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Условия соглашений предусматривали, что до 30% от суммы контрактов возвращалось участникам схемы как неправомерная выгода.

По этому делу фигурируют по меньшей мере два высокопоставленных чиновника, в том числе бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, возглавлявший Мукачевскую РГА, и народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кузнецов из Луганской области. Во фракции уже отреагировали на скандал. Ее глава Давид Арахамия сообщил, что членство Кузнецова в партии временно приостановлено на время расследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге народа" отреагировали на коррупционный скандал.

Также "Комментарии" писали о том, как изменился уровень коррупции в Украине с начала полномасштабной войны.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/982025-rp-56017
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