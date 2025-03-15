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Зеленский утвердил делегацию на переговоры по достижению мира

Зеленский утвердил делегацию на переговоры и утвердил полномочия Ермака

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

В начале недели в Саудовской Аравии делегации Украины и США провели переговоры по пути установления мира в Украине. Тогда Украину представлял среди прочих руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Зеленский утвердил делегацию на переговоры по достижению мира

Фото портал "Комментарии"

В субботу, 15 марта, стало известно об утверждении переговорной делегации. На сайте президента Украины опубликовано распоряжение, согласно которому Владимир Зеленский утвердил делегацию для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению мира.

Состав делегации остался таким же, что участвовал на переговорах с США в Саудовской Аравии:

  • Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации;

  • Андрей Сибига – министр иностранных дел;

  • Рустем Умеров – министр обороны;

  • Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса президента.

В документе отмечается, что президент разрешил главе делегации (Андрею Ермаку) вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации Украины, а также "привлекать для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, военные РФ пытаются взять в оцепление украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.

Зеленский заверил, что оцепление военных ВСУ на Курщине — еще "ложь Путина" и разведки это подтверждают.




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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/142025-rp-54129
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