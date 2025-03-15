Зеленский утвердил делегацию на переговоры по достижению мира

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В начале недели в Саудовской Аравии делегации Украины и США провели переговоры по пути установления мира в Украине. Тогда Украину представлял среди прочих руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Фото портал "Комментарии"
В субботу, 15 марта, стало известно об утверждении переговорной делегации. На сайте президента Украины опубликовано распоряжение, согласно которому Владимир Зеленский утвердил делегацию для взаимодействия с международными партнерами с целью обеспечения переговорного процесса по достижению мира.
Состав делегации остался таким же, что участвовал на переговорах с США в Саудовской Аравии:
Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации;
Андрей Сибига – министр иностранных дел;
Рустем Умеров – министр обороны;
Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса президента.
В документе отмечается, что президент разрешил главе делегации (Андрею Ермаку) вносить по согласованию с министром иностранных дел изменения в состав делегации Украины, а также "привлекать для обеспечения работы делегации" работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал о ситуации в Курской области. По его словам, военные РФ пытаются взять в оцепление украинских военных на территории Украины в районе Курского направления, но командование в курсе этих планов.
Зеленский заверил, что оцепление военных ВСУ на Курщине — еще "ложь Путина" и разведки это подтверждают.
Новости