Зеленский, Умеров, Ермак и Арахамия собрались «убегать» из Украины: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут покинуть страну в случае завершения войны, воспользовавшись заранее подготовленными "запасными аэродромами" за рубежом, об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Владимир Зеленский

В частности, они оперируют неподтвержденными данными о якобы приобретении элитной недвижимости и перевозке семей украинских политиков в более безопасные регионы.

Среди высокопоставленных должностных лиц, якобы имеющих планы на эмиграцию, СМИ страны-агрессора называют главу Офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По утверждению так называемых источников пропагандистских медиа, сам Зеленский якобы владеет тремя квартирами в Лондоне, а также, якобы, имеет в собственности поместье Highgrove House в Великобритании, приобретенное за 20 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, россияне заявили, что семья главы государства уже находится в Великобритании, что, по мнению некоторых аналитиков, может свидетельствовать о наличии плана действий по изменению политической ситуации в Украине.

Вражеские медиа также сообщают, что министр обороны Рустем Умеров якобы еще раньше обеспечил своей семье условия для жизни в США: его жена получила водительские права во Флориде еще в 2016 году, а дети учатся в американских школах. В то же время, по информации россиян, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук якобы приобрел для сына элитную недвижимость в Варшаве за 2 миллиона долларов, чтобы уберечь его от мобилизации и подготовить "запасной вариант".

При этом известно, что российские медиа не впервые врут о якобы планах Владимира Зеленского сбежать из Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские пропагандисты распространили фейк о бегстве Зеленского из Украины.



