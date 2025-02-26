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Зеленский третий: кому украинцы доверяют больше всего

Рейтинг доверия к украинским политикам.

26 февраля 2025, 16:15
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на третьем месте по рейтингу доверия среди украинских политиков. Результат Зеленского в 39,6% рейтинга доверия превзошел посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опросы Socis за февраль 2025 года, опубликованный NV.

Зеленский третий: кому украинцы доверяют больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно опросам Socis, лидером по доверию среди украинцев стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73,7% опрошенных, а не доверяют – 21,3%. Вторым в рейтинге доверия стал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Ему доверяют 51,3% респондентов против 39,5%. Это единственные участники рейтинга, имеющие положительный баланс доверия.

На третьем месте оказался президент Украины Владимир Зеленский с результатом доверия 39,6%. Не доверяют Зеленскому 57% опрошенных. Таким образом, баланс доверия составляет минус 17,4%.

Самый маленький рейтинг доверия среди украинцев у Юлии Тимошенко – 10,4% доверия. Однако 85,5% респондентов отметили, что не доверяют этому политическому деятелю.

Рейтинг доверия к украинским политикам:

Зеленский третий: кому украинцы доверяют больше всего - фото 2

Рейтинг доверия к украинским политикам. Результаты опроса Socis 

Отметим, что опрос Socis проводился до критики президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором" и потребовал проведения выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине. Согласно результатам опроса КМИС, проведенного в начале февраля, рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составляет 57%. У Трампа показатель 48,1%.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, каков реальный рейтинг Зеленского в Украине по мнению украинцев.



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