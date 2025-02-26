Зеленский третий: кому украинцы доверяют больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на третьем месте по рейтингу доверия среди украинских политиков. Результат Зеленского в 39,6% рейтинга доверия превзошел посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опросы Socis за февраль 2025 года, опубликованный NV.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно опросам Socis, лидером по доверию среди украинцев стал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73,7% опрошенных, а не доверяют – 21,3%. Вторым в рейтинге доверия стал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Ему доверяют 51,3% респондентов против 39,5%. Это единственные участники рейтинга, имеющие положительный баланс доверия.

На третьем месте оказался президент Украины Владимир Зеленский с результатом доверия 39,6%. Не доверяют Зеленскому 57% опрошенных. Таким образом, баланс доверия составляет минус 17,4%.

Самый маленький рейтинг доверия среди украинцев у Юлии Тимошенко – 10,4% доверия. Однако 85,5% респондентов отметили, что не доверяют этому политическому деятелю.

Рейтинг доверия к украинским политикам:

Рейтинг доверия к украинским политикам. Результаты опроса Socis

Отметим, что опрос Socis проводился до критики президента США Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором" и потребовал проведения выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине. Согласно результатам опроса КМИС, проведенного в начале февраля, рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому среди украинцев составляет 57%. У Трампа показатель 48,1%.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, каков реальный рейтинг Зеленского в Украине по мнению украинцев.