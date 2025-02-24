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Зеленский требует от Трампа откровенный ответ: что интересует Украину

Зеленский откровенно спросил Трампа о продлении помощи

24 февраля 2025, 20:25
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал необходимость встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе заседания стран G7 Зеленский обратился к американскому лидеру.

Зеленский требует от Трампа откровенный ответ: что интересует Украину

Фото портал "Комментарии"

Украинский президент отметил, что украинцы взволнованы, будет ли продолжаться поддержка от США, пишет издание "РБК-Украина".

Зеленский отметил, что должен встретиться с Трампом как можно скорее, чтобы определить условия гарантий мира и безопасности для Украины. По его словам, украинские команды уже очень продуктивно работают с США по экономическому соглашению, которое надеются подписать в Вашингтоне.

"Господин президент Трамп, мы бы хотели действительно услышать вас, потому что все наши люди, все наши семьи очень взволнованы относительно того, будет ли поддержка от США, будет ли Америка лидером свободного мира. Я хочу быть откровенным с вами, для наших людей чрезвычайно важно, чтобы американская поддержка и помощь оставались", — подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, Украина и США действительно могут эффективно работать над гарантиями безопасности для мира, но для этого необходимо, чтобы все, кто пострадал от этой войны, все, кто попал под влияние войны, чтобы все они были в обсуждении.

Напомним, что после давления со стороны США по подписанию соглашения о полезных ископаемых, как писал портал "Комментарии", украинские политики начали поднимать вопрос, а сколько действительно Украина получила помощи и не слишком ли велика выплата за поддержку США. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции попытался объяснить финансовые отношения с новой администрацией президента США, однако у нардепов остались вопросы.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-zvernuvsya-trampa-nashi-lyudi-shvilovani-1740414972.html
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