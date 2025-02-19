Зеленский такого не потерпит: готовится ответ Трампу после его ряда заявлений

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Трамп не простил Зеленскому, что он не подписал соглашение по редкоземельным металлам и начал транслировать все нарративы Кремля.
Владимир Зеленский
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что его уровень поддержки среди украинцев составляет всего 4%. Как считает политолог Владимир Фесенко, Трамп наговорил "глупостей" из-за раздражения.
При этом он отметил, что американский президент повторяет нарративы российской пропаганды, считает, что российско-украинскую войну можно было легко завершить. Похоже, добавляет эксперт, это глубинная позиция Трампа, которая не исчезнет из-за изменения его эмоционального состояния.
Кроме того, по его словам, в переговорном процессе Штаты будут выступать скорее как условно-нейтральный посредник. И степень нейтральности, особенно самого Трампа, это еще большой вопрос, добавил политолог. Поэтому, по его мнению, не стоит полагаться на поддержку США в переговорном процессе. Учитывая личную позицию Трампа, будут большие риски попыток договориться о мире путем больших уступок со стороны Украины, добавил Фесенко.
При этом он добавил, что якобы готовится пре-конференция Владимира Зеленского, на которой ответит Трампу. Фесенко считает это ошибкой, ведь обмен эмоциями наоборот обострит ситуацию.
По его убеждению, сейчас следует существенно скорректировать информационную политику по отношению к Трампу, минимизировать публичный диалог с Трампом, но сохранить хотя бы остатки партнерских отношений со Штатами и избегать конфронтации из США. В то же время, говорит Фесенко, нужно максимально быстро усиливать сотрудничество с ЕС и вырабатывать общую переговорную позицию и стратегию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Зеленский начал бесить Трампа.
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