Зеленский такого не потерпит: готовится ответ Трампу после его ряда заявлений

Трамп не простил Зеленскому, что он не подписал соглашение по редкоземельным металлам и начал транслировать все нарративы Кремля.

Владимир Зеленский

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что его уровень поддержки среди украинцев составляет всего 4%. Как считает политолог Владимир Фесенко, Трамп наговорил "глупостей" из-за раздражения.

"Это скорее эмоция раздражения на Зеленского, отказавшегося подписывать ресурсное соглашение, предложенное Трампом, да еще и позволившее себе "наглость" раскритиковать переговоры США с Россией", — отметил эксперт.

При этом он отметил, что американский президент повторяет нарративы российской пропаганды, считает, что российско-украинскую войну можно было легко завершить. Похоже, добавляет эксперт, это глубинная позиция Трампа, которая не исчезнет из-за изменения его эмоционального состояния.

"Нужно понимать, что Соединенные Штаты при втором президентстве Трампа уже не будут главным стратегическим партнером Украины, вероятно и вообще не будут надежным партнером", — говорит Фесенко.

Кроме того, по его словам, в переговорном процессе Штаты будут выступать скорее как условно-нейтральный посредник. И степень нейтральности, особенно самого Трампа, это еще большой вопрос, добавил политолог. Поэтому, по его мнению, не стоит полагаться на поддержку США в переговорном процессе. Учитывая личную позицию Трампа, будут большие риски попыток договориться о мире путем больших уступок со стороны Украины, добавил Фесенко.

При этом он добавил, что якобы готовится пре-конференция Владимира Зеленского, на которой ответит Трампу. Фесенко считает это ошибкой, ведь обмен эмоциями наоборот обострит ситуацию.

"Нужно от офиса Президента сделать взвешенное, спокойное (без конфронтации и обвинений) но принципиальное заявление, что мы считаем прозвучавшие оценки несправедливыми, напомнить о причинах этой войны, и о том, что попытки договориться, разрушались самой Россией. Но одновременно нужно заявить, что Украина не отказывается от переговоров, будет их продолжать, выступает за скорейшее начало прямых переговоров с Россией при участии США и других посредников, но не пойдет на ультимативные уступки России", — подчеркнул Фесенко.

По его убеждению, сейчас следует существенно скорректировать информационную политику по отношению к Трампу, минимизировать публичный диалог с Трампом, но сохранить хотя бы остатки партнерских отношений со Штатами и избегать конфронтации из США. В то же время, говорит Фесенко, нужно максимально быстро усиливать сотрудничество с ЕС и вырабатывать общую переговорную позицию и стратегию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Зеленский начал бесить Трампа.



