Зеленский спешит с новым законопроектом: в Раде только пожимают плечами

Закон о НАБУ и САП вызвал большую волну критики. Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал, что предложит новый законопроект, который будет ответом и сбалансирует работу правоохранительных и антикоррупционных органов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В четверг глава страны сообщил, что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Зеленский заверил, что текст сбалансирован.

По словам Зеленского, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слова Зеленского, отметил, что Зеленский обещает сегодня внести в Раду свой законопроект о НАБУ и САП.

"Говорит, нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций. Сначала мы ее забираем, а потом говорим, что нужно гарантировать. Так зачем все это было", – прокомментировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко сообщил, почему Зеленский изменил позицию и как президент всех "кинул". По его убеждению, президент изменил мнение из-за оценки еврокомиссара по экономическим вопросам. Отдельно депутат упомянул и о своей коллеге Марьяне Безуглой, отметил, что ее тоже "кинули".



