logo

BTC/USD

118470

ETH/USD

3633.99

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

49.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленский спешит с новым законопроектом: в Раде только пожимают плечами
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский спешит с новым законопроектом: в Раде только пожимают плечами

Зеленский уже сегодня обещает новый законопроект НАБУ и САП

24 июля 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Закон о НАБУ и САП вызвал большую волну критики. Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал, что предложит новый законопроект, который будет ответом и сбалансирует работу правоохранительных и антикоррупционных органов.

Зеленский спешит с новым законопроектом: в Раде только пожимают плечами

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В четверг глава страны сообщил, что согласовал текст законопроекта, гарантирующего реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Зеленский заверил, что текст сбалансирован.

По словам Зеленского, самое главное – реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины.

"Важно, что сохраняем единство. Важно, что сохраняем независимость. Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слова Зеленского, отметил, что Зеленский обещает сегодня внести в Раду свой законопроект о НАБУ и САП.

"Говорит, нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций. Сначала мы ее забираем, а потом говорим, что нужно гарантировать. Так зачем все это было", – прокомментировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Гончаренко сообщил, почему Зеленский изменил позицию и как президент всех "кинул". По его убеждению, президент изменил мнение из-за оценки еврокомиссара по экономическим вопросам. Отдельно депутат упомянул и о своей коллеге Марьяне Безуглой, отметил, что ее тоже "кинули".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15286
Теги:

Новости

Все новости