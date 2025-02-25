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Кречмаровская Наталия
Вопрос с соглашением о полезных ископаемых стал чрезвычайно острым – украинская и американская стороны делали резкие заявления. Однако Украина сообщила о согласовании соглашения.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию. По его словам, "сами загнали себя в историю из 500 млрд, сами же победили и сами радуемся".
Гончаренко также рассказал, что немного знаком с нынешним вице-президентом Вэнсом. Он отметил, что познакомились на прошедшей Мюнхенской конференции.
По словам Гончаренко, прямо сейчас Зеленский совершает все ошибки, которые только возможно.
Напомним, что в Верховной Раде, как писал портал "Комментарии", некоторые депутаты недовольны тем, как команда президента Украины Владимира Зеленского проводит международную политику. Главным образом критика касается ситуации с Соединенными Штатами Америки. Однако акцентируют внимание на отношениях и с европейскими странами.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко настойчиво советует Зеленскому сохранить хорошие отношения с властями Германии.
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