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Зеленский сообщил, кто станет новым министром обороны

Президент заявил, что у нового кандидата есть колоссальный опыт, чтобы стать министром обороны

14 июля 2025, 21:13 comments1024
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Недилько Ксения

Глава украинского государства Владимир Зеленский вслед за сменой главы правительства сообщил о замене на посту министра обороны Украины.

Зеленский сообщил, кто станет новым министром обороны

Зеленский сообщил, кто станет новым министром обороны

Президент заявлял ранее, что Рустем Умеров отправится в качестве посла от Украины в США, а теперь указал, что на его место предлагает кандидатуру премьера Дениса Шмыгаля.

"Важно провести дерегуляцию и дать обществу больше возможностей развивать наш внутренний потенциал. И важно убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в наших государственных институциях – это позволит сократить все лишние расходы. И в то же время должны дать больше социальной уверенности нашим людям – всем украинцам, всем украинкам. Все программы устойчивости в Украине должны работать на 100%", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, новая премьер-министр Юлия Свириденко должна обновить работу Правительства на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства, который у нее есть как у первого вице-премьер-министра и министра экономики.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами – что работает и требует пересмотра или активизации", – добавил глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардепка Марьяна Безуглая на фоне новостей о замене премьер-министра Украины, сообщила, где находится родной брат Юлии Свириденко Виталий.



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