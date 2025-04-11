Зеленский сказал, как Запад может усилить Украину, если захочет

Сегодня в Брюсселе проходит новое заседание "Рамштайна". Как сообщил президент Владимир Зеленский, ключевым приоритетом для Украины системы противовоздушной обороны. По его словам, очень важно, чтобы западные партнеры услышали Украину.

Владимир Зеленский

"Украинцы умеют быть точными. Мы научились сбивать уж очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее", – подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, партнеры могут помочь Украине в этом. Кроме того, президент добавил, что союзники должны активизировать реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты ранее.

"Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 11 апреля проходит очередное заседание в формате "Рамштайн". Впервые на нем председательствует Великобритания, а не Соединенные Штаты. Отмечалось, что глава Пентагона Пит Гегсет отказывался участвовать в работе "Рамштайна", впрочем, стало известно, что он планирует присоединиться к его работе в режиме онлайн.

При этом известно, что Германия объявила о новом масштабном пакете военной помощи Украине, содержащем ключевые виды вооружения, давно запрошенные Киевом. В частности, министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил намерения Берлина существенно усилить поддержку Украины. В новый пакет войдут четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с ракетами, а также еще 30 ракет для системы Patriot. Кроме этого, по словам Писториуса, ведутся переговоры о возможности налаживания лицензионного производства ракет непосредственно на территории Украины.



