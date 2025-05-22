Зеленский сказал, что нужно сделать для прекращение огня на фронте

Украина заявляет о готовности к быстрым шагам по прекращению огня на фронте

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил о готовности Украины действовать максимально оперативно для достижения прекращения боевых действий.

"Наш украинский интерес – не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно Россия должна [в том], что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам – реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все обрабатываем. Нужно. изменить", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона выполняет свою часть усилий для давления на врага – прежде всего, через оборону страны и активные действия на фронте.

По словам Зеленского, он провел длительное совещание с руководителями сектора обороны и разведки по актуальной ситуации на поле боя, а также дальнейшим шагам.

"Главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны. О ситуации на нашем фронте, наших перспективах, нашей активности, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии — следующей технической встречи. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", — добавил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал единственный реальный результат встречи с россиянами в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров между украинской и российской делегациями достигли одного реального решения – обмен пленными "1000 на 1000".

Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена, которое по словам президента было единственным шагом, достигнутым во время переговоров с Россией в Стамбуле.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", — говорится в заявлении президента.