Зеленский сказал, что нужно сделать для прекращение огня на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украина заявляет о готовности к быстрым шагам по прекращению огня на фронте
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил о готовности Украины действовать максимально оперативно для достижения прекращения боевых действий.
Президент подчеркнул, что украинская сторона выполняет свою часть усилий для давления на врага – прежде всего, через оборону страны и активные действия на фронте.
По словам Зеленского, он провел длительное совещание с руководителями сектора обороны и разведки по актуальной ситуации на поле боя, а также дальнейшим шагам.
"Главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны. О ситуации на нашем фронте, наших перспективах, нашей активности, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии — следующей технической встречи. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", — добавил глава государства.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал единственный реальный результат встречи с россиянами в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров между украинской и российской делегациями достигли одного реального решения – обмен пленными "1000 на 1000".Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена, которое по словам президента было единственным шагом, достигнутым во время переговоров с Россией в Стамбуле.
Новости