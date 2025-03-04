Зеленский сделал то, что от него требовал Трамп: ряд заявлений

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно.

Владимир Зеленский

"Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", – заявил Зеленский в Твиттере.

По его словам, первым этапом на пути к переговорам и надежному миру могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое.

"Потом мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине джавелины. Мы благодарны за это", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, в Белом доме, на прошлой неделе прошла не так, как предполагалось.

"Досадно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", — заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп ради РФ готов пожертвовать Украиной.



