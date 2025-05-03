Зеленский резко поставил Орбана на место и дал конкретный совет по Украине

Он отметил, что большинство стран-членов ЕС поддерживают это решение, за исключением Венгрии.

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Зеленский подчеркнул, что процесс открытия кластеров поддерживают все государства ЕС, за исключением одного — Венгрии. Он добавил, что Украина планирует завершить техническую подготовку к этому шагу к середине лета, несмотря на отсутствие конкретных результатов от недавних переговоров с венгерскими представителями.

"Мы поставили задачу к середине лета завершить техническую подготовку трех кластеров. Это сложная задача, но мы уверены, что к 1 июля будем готовы. Мы ожидаем поддержки всех, кроме одной страны", — отметил Зеленский.

Он также обратил внимание, что 70% венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, что, по словам президента, указывает на несоответствие политики венгерского правительства настроениям населения.

"Не стоит вовлекать нас в ваши внутренние политические процессы. Венгерское правительство препятствует нашей евроинтеграции", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что власти Венгрии пытаются манипулировать общественным мнением, но этот курс не принесет долгосрочных выгод. Он призвал венгерских лидеров не использовать Украину в качестве инструмента в своих внутренних политических раскладах.

Напомним, что Венгрия продолжает блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан организовал социологический опрос среди населения, чтобы выяснить, поддерживают ли венгры вступление Украины в ЕС.

Портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь высказался против вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что это нанесет серьезный ущерб экономике его страны.