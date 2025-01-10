Зеленский рассказал о своих страхах за детей

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Одной из самых уязвимых категорий населения в войне являются дети, ведь они не всегда могут понять, что происходит. Также дети могут в разы масштабировать эмоции, полученные от родителей, и еще больше испугаться неизвестного.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RaiNews24 рассказал, почему страшно видеть, как дети взрослеют "на глазах". Он отметил, что в это время всем было непросто.
По его словам, сильнейшие украинцы, проходящие испытание войной, — это дети.
Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", сказал, что Трамп может быть решающим в войне. По мнению главы Украины, это самое главное, ведь Трамп обладает такими качествами. По словам президента Украины, Трамп сильный и непредсказуемый. Зеленский надеется, что свою непредсказуемость Трамп направит в РФ.
Новости