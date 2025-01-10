Зеленский рассказал о своих страхах за детей

Одной из самых уязвимых категорий населения в войне являются дети, ведь они не всегда могут понять, что происходит. Также дети могут в разы масштабировать эмоции, полученные от родителей, и еще больше испугаться неизвестного.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу RaiNews24 рассказал, почему страшно видеть, как дети взрослеют "на глазах". Он отметил, что в это время всем было непросто.

“Я очень уважаю наших людей, которые просто молодцы. С начала войны они все защищали Украину, защищали свои дома. А каждый наш дом, вы это знаете, каждый наш дом это и есть страна. И это очень важно, что люди стояли, люди показали себе, прежде всего, всему миру, что они борются просто за свое”, — отметил он и подчеркнул, что было непросто.

По его словам, сильнейшие украинцы, проходящие испытание войной, — это дети.

“Особенно я считаю, что самые сильные наши люди – это наши дети. На поле боя, да, это военные, безусловно, это наши героические люди. Но самые сильные украинцы сегодня – это наши дети, которые проходят это испытание — несправедливое. Я желаю детям Италии и всем детям мира не быть детьми войны. И это действительно страшно, когда ты видишь, как наши дети, твои дети, наши дети, как они взрослеют на твоих глазах”, — отметил президент.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", сказал, что Трамп может быть решающим в войне. По мнению главы Украины, это самое главное, ведь Трамп обладает такими качествами. По словам президента Украины, Трамп сильный и непредсказуемый. Зеленский надеется, что свою непредсказуемость Трамп направит в РФ.