Зеленский рассказал о чем договорился с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что Киев совместно с Вашингтоном будут работать над усилением защиты воздушного пространства Украины. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам Зеленского, разговор с Трампом был "очень важным и полезным".

Украинский президент также поздравил Дональда Трампа и весь народ США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

"Украина искренне благодарна за поддержку, которая позволяет нам сохранять жизнь граждан и нашу государственность. Мы совместно с Америкой достигли многого и поддерживаем любые инициативы, направленные на прекращение насилия и восстановление справедливого мира. Нужно честное мирное соглашение, и Украина поддерживает предложения США", – заявил Зеленский.

Как отметил глава государства, в ходе беседы стороны обсудили актуальную ситуацию: интенсивность российских атак с воздуха, а также общую ситуацию на линии фронта.

"Президент Трамп хорошо ориентируется в ситуации, я ценю его внимание к Украине. Мы сосредоточились на вопросах противовоздушной обороны и договорились об совместной работе по укреплению защиты нашего неба", – сказал он.

Также президенты договорились об организации встречи между командами.

"Обсудили в деталях вопросы оборонной промышленности, а также потенциал совместного производства. Мы открыты к непосредственным проектам из США, в частности в сфере дронов и сопутствующих технологий – это особенно важно для нашей безопасности", – отметил президент Украины.

Кроме того, во время разговора лидеры затронули тему взаимных закупок, инвестиций, а также обсудили ситуацию на дипломатическом фронте и совместное взаимодействие с другими партнерами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский поговорил с Трампом: появились важные подробности . В пятницу, 4 июля, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в соцсети X написал журналист Axios и аналитик CNN Барак Равид, ссылаясь на информированный источник. Как сообщил Равид, беседа между лидерами продолжалась около сорока минут. По его словам, это был "хороший разговор". По информации журналиста, в ходе разговора обсуждались интенсивные российские атаки на Украину и вопросы поставок средств противовоздушной обороны.