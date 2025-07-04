Зеленский рассказал о чем договорился с Трампом

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook, что Киев совместно с Вашингтоном будут работать над усилением защиты воздушного пространства Украины. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По словам Зеленского, разговор с Трампом был "очень важным и полезным".
Украинский президент также поздравил Дональда Трампа и весь народ США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.
Как отметил глава государства, в ходе беседы стороны обсудили актуальную ситуацию: интенсивность российских атак с воздуха, а также общую ситуацию на линии фронта.
Также президенты договорились об организации встречи между командами.
Кроме того, во время разговора лидеры затронули тему взаимных закупок, инвестиций, а также обсудили ситуацию на дипломатическом фронте и совместное взаимодействие с другими партнерами.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский поговорил с Трампом: появились важные подробности . В пятницу, 4 июля, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.Об этом в соцсети X написал журналист Axios и аналитик CNN Барак Равид, ссылаясь на информированный источник. Как сообщил Равид, беседа между лидерами продолжалась около сорока минут. По его словам, это был "хороший разговор". По информации журналиста, в ходе разговора обсуждались интенсивные российские атаки на Украину и вопросы поставок средств противовоздушной обороны.