Зеленский рассказал, когда Украина потеряла большинство систем ПВО

В Украине острый вопрос с обеспечением противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался с просьбой к партнерам обеспечить необходимое количество ПВО.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам Зеленского, Украина по состоянию на 1992 год имела 225 своих систем, однако почти за 20 лет большинство из них потеряло. Этот период пришелся на 2000-2019 годы, рассказал президент Украины журналистам, пишет издание "Укринформ".

По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожают многие ПВО врага – С14 и другие.

"И реально уничтожают. Это сложная и очень правильная работа. Это правильный результат", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что 225 систем противовоздушной обороны было в Украине в 1992 году. Большинство систем куда-то подевались в период с 2000 по 2019 год.

"К 2000 году у Украины из 225 осталось 168-169. И к 2019 у нас осталось около 60. Для чего я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Зачем? Для того чтобы понять какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам тоже", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в четверг, 17 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки могут подписать Меморандум о намерениях по Соглашению о недрах. Об этом, как писал портал "Комментарии", сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга. Отметим, что США ранее говорили о подписании именно соглашения о недрах. Зеленский объяснил, почему вернулись к Меморандуму.



