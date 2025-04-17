Зеленский рассказал, когда Украина потеряла большинство систем ПВО

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине острый вопрос с обеспечением противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался с просьбой к партнерам обеспечить необходимое количество ПВО.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
По словам Зеленского, Украина по состоянию на 1992 год имела 225 своих систем, однако почти за 20 лет большинство из них потеряло. Этот период пришелся на 2000-2019 годы, рассказал президент Украины журналистам, пишет издание "Укринформ".
По его словам, Вооруженные силы Украины уничтожают многие ПВО врага – С14 и другие.
Президент Украины отметил, что 225 систем противовоздушной обороны было в Украине в 1992 году. Большинство систем куда-то подевались в период с 2000 по 2019 год.
Напомним, что в четверг, 17 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки могут подписать Меморандум о намерениях по Соглашению о недрах. Об этом, как писал портал "Комментарии", сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга. Отметим, что США ранее говорили о подписании именно соглашения о недрах. Зеленский объяснил, почему вернулись к Меморандуму.
Новости