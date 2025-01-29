Зеленский раскрыл шокирующую правду о поведении Байдена перед вторжением РФ в Украину

Президент Владимир Зеленский в комментарии Fox News рассказал, что Соединенные Штаты отказались предоставить Украине оружие перед полномасштабным вторжением России.

Владимир Зеленский

По его словам, перед вторжением РФ он лично просил у тогдашнего президента Джо Байдена предоставить Украине необходимое оружие, однако получил отказ. Президент говорит, что ему сообщили, что оружие дадут только при условии, если Россия вторгнется в Украину.

Также Зеленский просил Байдена и его команду ввести против РФ упреждающие санкции, чтобы помешать вторжению.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли это сделать без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, а мы воевали сами", — сказал он.

При этом Зеленский убежден, что если у президента Дональда Трампа есть желание заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти в мир, он может это сделать.

"Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет завершить войну в Украине. В частности, он уже обратился к Путину с требованием немедленно прекратить войну, в противном случае против России будут введены адские санкции. Такие угрозы вызвали шквал критики у российских чиновников и пропагандистов. Они заявили, что Трамп не имеет права так говорить с Россией. Кроме того, отмечается, что у Трампа есть план, как защитить Украину от дальнейшей агрессии РФ в случае заключения мирного договора.



