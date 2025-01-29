Зеленский раскрыл шокирующую правду о поведении Байдена перед вторжением РФ в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский в комментарии Fox News рассказал, что Соединенные Штаты отказались предоставить Украине оружие перед полномасштабным вторжением России.
Владимир Зеленский
По его словам, перед вторжением РФ он лично просил у тогдашнего президента Джо Байдена предоставить Украине необходимое оружие, однако получил отказ. Президент говорит, что ему сообщили, что оружие дадут только при условии, если Россия вторгнется в Украину.
Также Зеленский просил Байдена и его команду ввести против РФ упреждающие санкции, чтобы помешать вторжению.
При этом Зеленский убежден, что если у президента Дональда Трампа есть желание заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти в мир, он может это сделать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет завершить войну в Украине. В частности, он уже обратился к Путину с требованием немедленно прекратить войну, в противном случае против России будут введены адские санкции. Такие угрозы вызвали шквал критики у российских чиновников и пропагандистов. Они заявили, что Трамп не имеет права так говорить с Россией. Кроме того, отмечается, что у Трампа есть план, как защитить Украину от дальнейшей агрессии РФ в случае заключения мирного договора.
Новости