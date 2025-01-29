logo

BTC/USD

102530.14

ETH/USD

3111.59

LTC/USD

112.28

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленский раскрыл шокирующую правду о поведении Байдена перед вторжением РФ в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский раскрыл шокирующую правду о поведении Байдена перед вторжением РФ в Украину

Зеленский лично просил Байдена оказать помощь, однако получил отказ

сегодня, 15:06 comments1852
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский в комментарии Fox News рассказал, что Соединенные Штаты отказались предоставить Украине оружие перед полномасштабным вторжением России.

Зеленский раскрыл шокирующую правду о поведении Байдена перед вторжением РФ в Украину

Владимир Зеленский

По его словам, перед вторжением РФ он лично просил у тогдашнего президента Джо Байдена предоставить Украине необходимое оружие, однако получил отказ. Президент говорит, что ему сообщили, что оружие дадут только при условии, если Россия вторгнется в Украину.

Также Зеленский просил Байдена и его команду ввести против РФ упреждающие санкции, чтобы помешать вторжению.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, но они не могли это сделать без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались сами, а мы воевали сами", — сказал он.

При этом Зеленский убежден, что если у президента Дональда Трампа есть желание заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти в мир, он может это сделать.

"Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет завершить войну в Украине. В частности, он уже обратился к Путину с требованием немедленно прекратить войну, в противном случае против России будут введены адские санкции. Такие угрозы вызвали шквал критики у российских чиновников и пропагандистов. Они заявили, что Трамп не имеет права так говорить с Россией. Кроме того, отмечается, что у Трампа есть план, как защитить Украину от дальнейшей агрессии РФ в случае заключения мирного договора.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/media/zelenskyy-praises-trump-just-fair-rhetoric-toward-russia-exactly-what-putin-afraid-of
Теги:

Новости

Все новости