Зеленский раскритиковал разговор Трампа и Путина: что он сказал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие переговоры с Россией на разных уровнях не привели ни к прекращению войны, ни установлению надежного мира. Об этом он написал в своем сообщении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы. Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец по всему миру", — отметил президент.

Он подчеркнул, что именно Россия должна искать мир, ведь она развязала войну, и именно в Москве должны почувствовать ее цену — "высокую цену и самую высокую именно для агрессора".

Зеленский подверг критике мировое сообщество за то, что оно фактически игнорирует угрозы Путина и демонстрирует слабость, которую российский лидер воспринимает как "молчаливое разрешение на новые преступления, удары и убийства".

Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и пытается остановить российскую агрессию: "Всем, кто говорит убийцы, тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать уносить жизни людей".

Президент также привел данные об интенсивности российских ударов по Украине только за последние полгода: более 27 700 авиабомб, 11 200 "шахедов", почти 9 000 других ударных беспилотников и более 700 ракет, включая баллистические.

"Если сильные не останавливают Путина, значит они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными. Таков темп российских ударов, и они в России взяли именно такой темп совершенно сознательно с первых дней полномасштабной войны. Россия перестроила свое государственное, общественное и экономическое устройство ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах", – подчеркнул президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно на жаловавшийся Путин президенту США. Сегодня ужин президент США и глава Кремля провели новый телефонный разговор. О ее содержании рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать российско-украинские переговоры.