Зеленский провел переговоры с Киром Стармером в Риме: стали известны важные детали

26 апреля в Римифе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Этот диалог состоялся после церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: ВВС

Встреча была подтверждена министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, поделившимся фото события на своей странице в X (Twitter).

"Президент Зеленский активно работает со своими союзниками, продолжая личные переговоры с премьер-министром Стармером", — отметил Сибига.

Согласно информации, предоставленной "Общественным", встреча состоялась в резиденции посла Великобритании в Италии. Это была не первая встреча двух лидеров, однако она стала важным шагом по укреплению отношений между Украиной и Великобританией на фоне российской агрессии. Одной из основных тем, которые обсуждались, стала ситуация на фронте, в частности, последние события на востоке и юге Украины. Премьер-министр Великобритании подтвердил готовность Лондона продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и суверенитет.

Среди тем, затронутых в ходе переговоров, были также вопросы предоставления дальнейшей военной помощи, политической поддержки и другие аспекты сотрудничества в рамках международных альянсов. Зеленский отметил необходимость укрепления обороноспособности Украины и повышения эффективности санкций против России.

Зеленский и Трамп провели переговоры в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией прощания с Франциском.

Президент Украины охарактеризовал эту встречу как символическую, позитивную и имеющую большой потенциал стать исторической, если удастся достичь общих результатов. В то же время в Белом доме подчеркнули, что лидеры провели продуктивную частную беседу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина продемонстрировала открытость к безусловному прекращению огня и готовность к сотрудничеству ради установления мира. Теперь, по его словам, инициатива должна перейти в Москву.