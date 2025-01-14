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Зеленский против администрации Байдена: что категорически отказывается выполнять

Зеленский ответил США: без чего невозможно снизить мобилизационный возраст до 18 лет

сегодня, 16:31
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные призывы США о необходимости снизить мобилизационный возраст. Он отметил, что Украина уже неоднократно слышала сигналы о возрасте военных и мобилизационном возрасте. По его словам, такие призывы звучат и от США, и от представителей стран НАТО.

Зеленский против администрации Байдена: что категорически отказывается выполнять

Фото портал "Комментарии"

Однако, по мнению Зеленского, Украине не хватает техники для укомплектования находящихся на фронте более 100 бригад, сообщает Униан.

Каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности техники. Бронированная техника, артиллерийская техника, все, что нужно в каждой бригаде, плюс артиллерийские дивизионы, и другая разная техника… И поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей, то должны понимать, что на сегодняшний день нет соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров”, — подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что обеспечение этих потребностей самое главное — человек должен быть защищен.

“Человек должен быть не просто защищен, а должен иметь соответствующее оружие, соответствующие знания. И мне кажется, эти партнеры должны насыщать украинскую армию”, — подытожил Зеленский.

Напомним, что в Белом доме, как писал портал "Комментарии", убеждены, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.




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Источник: https://t.me/uniannet/156039
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