Зеленский против администрации Байдена: что категорически отказывается выполнять

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные призывы США о необходимости снизить мобилизационный возраст. Он отметил, что Украина уже неоднократно слышала сигналы о возрасте военных и мобилизационном возрасте. По его словам, такие призывы звучат и от США, и от представителей стран НАТО.
Фото портал "Комментарии"
Однако, по мнению Зеленского, Украине не хватает техники для укомплектования находящихся на фронте более 100 бригад, сообщает Униан.
Он убежден, что обеспечение этих потребностей самое главное — человек должен быть защищен.
Напомним, что в Белом доме, как писал портал "Комментарии", убеждены, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.
Новости