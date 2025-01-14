Зеленский против администрации Байдена: что категорически отказывается выполнять

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередные призывы США о необходимости снизить мобилизационный возраст. Он отметил, что Украина уже неоднократно слышала сигналы о возрасте военных и мобилизационном возрасте. По его словам, такие призывы звучат и от США, и от представителей стран НАТО.

Фото портал "Комментарии"

Однако, по мнению Зеленского, Украине не хватает техники для укомплектования находящихся на фронте более 100 бригад, сообщает Униан.

Каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности техники. Бронированная техника, артиллерийская техника, все, что нужно в каждой бригаде, плюс артиллерийские дивизионы, и другая разная техника… И поэтому, когда мы говорим об увеличении количества наших людей, то должны понимать, что на сегодняшний день нет соответствующего укомплектования бригад. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров”, — подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что обеспечение этих потребностей самое главное — человек должен быть защищен.

“Человек должен быть не просто защищен, а должен иметь соответствующее оружие, соответствующие знания. И мне кажется, эти партнеры должны насыщать украинскую армию”, — подытожил Зеленский.

Напомним, что в Белом доме, как писал портал "Комментарии", убеждены, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Однако отметили, что это суверенное решение.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg отметил, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.



