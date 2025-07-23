Зеленский просто всех кинул: в Раде не скрывают радости и празднуют победу

Накануне Верховная Рада приняла законопроект о НАБУ и САП, который вызвал волну возмущения. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня сообщил, что предложит Верховной Раде Украины новый законопроект по работе НАБУ и САП. По его словам, он будет ответом и обеспечит силу в системе правопорядка.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, почему Зеленский изменил позицию и как президент всех кинул. По его убеждению, президент изменил мнение из-за оценки еврокомиссара по экономическим вопросам.

"Дул щеки, ходил, рассказывал всем о том, что он держит весь мир в кармане. А потом когда с ЕС сказали деньги не дадим — очень быстро все поменял. Наш мечтательный ... очень быстро приведен в реальность. И очень легко", — отметил Гончаренко.

Также он дал "совет для всего окружения генералиссимуса".

"Смотрите, в следующий раз, когда вы задумаетесь о том, чтобы выполнять незаконные приказы нашего Дуче — знайте, что он вас всех выставит клоунами в течение 24 часов. Единственная радость это за Telegram-каналы. Пацаны хоть денег заработали. Всем лохам, которые это финансировали — горячий привет!", — иронизирует политик.

Отдельно депутат упомянул и о своей коллеге Марьяне Безуглой, отметил, что ее тоже кинули.

"Представьте, как сейчас все эти блогеры, медийные военные, депутаты, министры, главы спецслужб себя чувствуют? Вчера и сегодня весь день всюду рассказывали, что это фундаментальный закон и все хорошо. И просто в 19:00 господин Зеленский всех кинул", — объяснил политик.

Гончаренко поздравил всех с победой и заявил, что это очень важное событие.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Буданов встал на защиту закона о НАБУ.



