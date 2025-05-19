Зеленский прокомментировал требования РФ и рассказал, что он просил Трампа во время разговора

После разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным, украинский президент заявил, что Украина не выведет войска из собственной территории и не подвергнется ультиматумам РФ. Соответствующее заявление он сделал на брифинге.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Рассматриваем возможность встречи еще раз всех команд — США, Украина, Россия и европейские страны. Я попросил Трампа не принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы ждем предложения, которое представит Россия", — заявил президент Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, о чем Трамп говорил с Зеленским перед звонком Путину. Перед сегодняшним звонком российскому диктатору Владимиру Путину президент США Дональд Трамп спросил президента Украины Владимира Зеленского, что ему следует обсудить с главой Кремля.

Украинский президент попросил Дональда Трампа поговорить с главой Кремля о 30-дневном прекращении огня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Зеленский также попросил Трампа обсудить возможность проведения российско-украинского саммита в его присутствии. По словам источников, между президентами Украины и США должен был состояться еще один телефонный разговор.

Впоследствии Трамп поделился, что его разговор с Путиным длился два часа. По его словам, диалог прошел "очень хорошо". Президент США заверил, что Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны. Он подчеркнул, что условия будут обсуждаться между двумя сторонами.

Также "Комментарии" писали о том, что радостный Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Путиным . Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и прекращению войны заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным. Так он заявил, что разговор прошел очень хорошо. Соответствующий пост он изложил в своей соцсети.

