Зеленский проиграет выборы: The Economist о рейтинге президента Украины

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на проведении выборов в Украине. Однако украинские власти отмечают, что волеизъявление в Украине невозможно во время военного положения. Трамп "забросил" Зеленскому и о низком рейтинге, хотя в Украине опровергли его заявления о 4% и дали результаты нового социологического опроса.

Фото портал "Комментарии"

Издание The Economist пишет, что провело внутренний опрос. Результаты показывают, что Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Однако, несмотря на это, он проиграет предстоящие выборы. По данным издания результаты Зеленский может проиграть с 30% к 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, который еще не пришел в политику.

"В январе опросы общественности показали, что доверие к Владимиру Зеленскому упало до 52%, что является самым низким показателем за всю войну, значительно ниже 90%, которые доверяли ему в начале вторжения, хотя значительно выше 4%, предложенных Дональдом Трампом 18 февраля", — пишет издание.

Напомним, что после резонансных заявлений президента США Дональда Трампа по поводу президента Владимира Зеленского, как писал портал "Комментарии", в украинцы выразили поддержку гаранту Конституции. Однако некоторые политики "упрекают" Зеленского, что поддержка "заказана".

народная депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале объяснила ситуацию. "Из разных регионов получаю сигналы, что центральные власти, в частности, ОП дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского, а советам всех уровней принимать соответствующие заявления", — отметила нардеп.



